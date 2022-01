01/02/2022 à 21h30 CET

Cadix Oui Séville Ils affrontent ce lundi un duel andalou de réalités diamétralement opposées, conditionnés par les cas de COVID-19 -cinq et sept, respectivement- et attendant de pouvoir récupérer des troupes à la dernière minute au milieu des urgences des Cadix et du défi du peuple de Séville à suivre dans le sillage du Real Madrid.

Cadistas et sevillistas atteignent la fin du premier tour de LaLiga Santander dans des situations opposées : avant-dernière celles de Allvaro Cervera avec 14 points, un hors de la zone de relégation ; et seconde ceux de Jules Lopetegui avec 38, huit de Madrid et avec un match de moins, et les seuls qui tiennent en quelque sorte le pouls du leader.

Les deux derniers nuls de Cadix, à domicile contre Grenade (1-1) et le plus récent de grand poids au stade Santiago Bernabéu (0-0), ont signifié une maigre récolte pour tenter de sortir de la zone de relégation, lorsque les rivaux directs obtiennent des rendements plus élevés au cours des derniers jours.

Malgré cela, égaliser sur le terrain du leader avec une défense numantine, résistant aux attaques continues de Madrid tout au long du match, a inculqué divers degrés de moral aux habitants de Cadix, quelque chose qui Cervera il veut enregistrer dans la tête de ses joueurs.

Repartir la porte à zéro est la première étape de la reconstruction défensive de la deuxième équipe la plus battue de Primera (31 buts). À partir de là, la vitesse commence dans les attaques rapides et efficaces qui soutiennent la formule restante conçue par Cervera pour récupérer des sensations et commencer à ajouter des triomphes.

Seuls deux ont atteint Cadix cette saison, tous deux à l’extérieur. A Nuevo Mirandilla, avec cinq nuls et quatre défaites, ils n’ont plus gagné en championnat depuis le 8 mai (2-1 à Huesca la saison dernière).

A Cadix, les joueurs touchés par le covid-19 ne pourront pas être dans ce match, sur lequel le club cadixien garde un secret total et qui se joignent aux pertes du défenseur Juan Ruisseau, par pénalité, et blessures de longue durée Joseph Mari Martin-Bejarano Oui Jon Ander gracieux.

Cervera a organisé une dernière séance lundi pour vérifier l’état de plusieurs « coiffes » avec gêne, comme les côtés Isaac Prison et le paraguayen Santiago Arzamendia, la centrale argentine cadres Mauro, les extrêmes Allvaro Jiménez Oui Salvi Sanchez et l’attaquant hondurien Antoine Luxuriant.

A Séville, après avoir clôturé une brillante année 2021 au cours de laquelle il a combattu la Ligue jusqu’à la dernière ligne droite et malgré sa récente élimination de la Ligue des champions, qui l’a envoyé dans son tournoi fétiche, la Ligue Europa, l’incertitude est la même en ce qui concerne le joueurs qui Lopetegui seront disponibles pour le début de l’année.

Le club a communiqué après les vacances de Noël jusqu’à sept positifs pour COVID-19, sans révéler l’identité des personnes touchées, qui, avec les blessés, est un onze inconnu que l’entraîneur basque pourra aligner à Cadix pour renforcer son deuxième place et continue de faire pression sur le Real Madrid.

Après quatre matches de championnat sans défaite – ils ne l’ont plus fait en championnat depuis 2-1 au Bernabéu fin novembre – les supporters sévillans ont ajouté 10 points sur 12 possibles avec leurs trois victoires consécutives contre Villarreal (1-0 ), à Bilbao (0-1) et contre l’Atlético (2-1) plus le dernier 1-1 à domicile avec Barcelone.

A Séville, l’arrière latéral reste longtemps blessé Jésus Navas et les extrêmes Suso Fernandez et l’argentine Erik Lamelle, auquel plusieurs autres joueurs se joignent entre problèmes physiques et positifs dus au covid, et la centrale française Jules Kooundé, sanctionné d’un match des rouges qu’il a vu face à Barcelone.

Lopetegui oui, il pourra compter sur ses internationaux marocains : la méta Lier et les avants En-Nesyri Oui Munir, car la FIFA a retardé la date d’incorporation de la Coupe d’Afrique.

Même ainsi, il est possible qu’à Cadix seul le gardien commence, avec le Brésilien Ferdinand ou le serbe Gudelj agissant en tant que central avec le Brésilien également Diego Charles; l’un des deux premiers avec Jordan et le croate Rakitique, dans un grand moment, au milieu; et jusqu’à Rafa Mir et les argentins Ocampos Oui papou Gomez.

Les files d’attente probables

Cadix : Ledesma ; Akapo, Fali, Haroyan, Espino ; Jonsson, Alarcón, Martín Calderón, Bastida, Chapela ; et Negredo.

Séville : Lier; Montiel, Fernando, Diego Carlos, Acuña ou Augustinsson ; Jordanie, Gudelj, Rakitic ; Ocampos, Rafa Mir et Papu Gómez.

Arbitre: Javier Alberola Rojas (C. Castellanomanchego).

Stade: Nouvelle Mirandilla.

Heure: 21.15.