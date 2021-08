Les urgences fédérales ont besoin d’une date d’expiration ⋆ 10z virale

Accorder aux présidents des pouvoirs extraordinaires indéfiniment est une recette pour un désastre.

harles CW Cooke et plusieurs autres de mes collègues de la National Review ont écrit de manière urgente et intelligente sur la proposition du président Joe Biden de prolonger illégalement et de manière contraire à l’éthique le moratoire sur les expulsions COVID-19 de l’administration Trump. Mais le moratoire sur les expulsions est un excellent exemple d’un problème beaucoup plus vaste avec les pouvoirs d’urgence présidentiels.

Depuis que la loi fédérale sur les pouvoirs d’urgence a pris sa forme moderne sous la présidence de Gerald Ford, 71 urgences nationales ont été déclarées, soit une moyenne de 1,6 par an. Incroyablement, 37 de ces urgences nationales – plus de la moitié – sont toujours en vigueur. Ces dizaines d’urgences semi-permanentes incluent le 1979…