Les urgences médicales retardent le coup d’envoi de West Brom contre Bristol City et la deuxième mi-temps alors que deux fans reçoivent un traitement dans les tribunes, une semaine après l’incident de Newcastle

L’affrontement du championnat de West Brom avec Bristol City aux Hawthorns a été retardé à deux reprises samedi à la suite d’urgences médicales impliquant un fan à domicile et un fan à l’extérieur.

Le match a été retardé avant le coup d’envoi, qui a été reporté à 15h15, le club ayant confirmé qu’un supporter local était soigné dans les gradins.

Un fan de West Brom a été soigné dans les tribunes

Un communiqué du club sur Twitter a annoncé : « En raison d’une urgence médicale impliquant un supporter à l’intérieur du stade, le coup d’envoi a été retardé de 15 minutes.

«Nos pensées et nos prières accompagnent le supporter. Nous sommes tous avec vous.

Le spectateur a été transporté sur une civière mais était conscient et a levé le pouce vers la foule en sortant.

Et plus tard, le début de la seconde mi-temps a également été retardé après une autre urgence médicale dans la tribune à l’extérieur, un fan de Bristol City ayant alors besoin d’un traitement.

Une déclaration de City sur Twitter disait : « Le début de la seconde mi-temps sera retardé en raison d’une urgence médicale en cours du côté des supporters de Bristol City. Nos pensées vont aux personnes touchées. »

Cela survient moins d’une semaine après une situation similaire impliquant un supporter de Newcastle lors de leur défaite 3-2 à domicile en Premier League contre Tottenham dimanche dernier.

Le journaliste de talkSPORT Geoff Peters était en direct à Hawthorns et a décrit les scènes avant le coup d’envoi à l’antenne samedi après-midi.

« Nous avons vu une partie de l’équipe médicale dans cette tribune, il semblait y avoir un supporter emporté sur une civière », a-t-il déclaré.

« Nous ne connaissons évidemment pas le niveau du problème, mais la personne qui était sur la civière applaudissait les fans de West Brom, qui les applaudissaient tous.

« Donc, cela semblerait peut-être ne pas être si grave. »

Geoff a été rejoint par l’ancienne attaquante de Liverpool Women’s Courtney Sweetman-Kirk, qui espère que le problème n’est pas aussi grave que les scènes de la semaine dernière à Newcastle.

« Nous espérons que ce n’est rien de trop grave », a déclaré l’attaquante, qui joue désormais pour Sheffield United dans le FA Women’s Championship.

«Nous avons vu au cours des dernières semaines et cet incident à Newcastle à quel point il peut être grave.

« Mais le personnel médical semble être là rapidement, alors j’espère que ce fan sera soigné. »

Le match de Newcastle avec Tottenham a été interrompu puis suspendu avant la fin de la première mi-temps

Le stade est tombé dans un silence stupéfait alors que le personnel médical soignait le supporter malade dans les tribunes

Lorsque la seconde mi-temps a été retardée, Peters a ajouté : « Un supporter à l’extérieur a également eu besoin d’un traitement, puis il y a eu une annonce.

« Il semble que ce problème médical ait été résolu dans une certaine mesure, le ventilateur étant emmené sur une civière assise. »

Les joueurs sont rapidement sortis du tunnel pour un échauffement rapide après la pause prolongée, avant le début de la seconde mi-temps.

Le week-end dernier seulement, le choc de Newcastle en Premier League avec Tottenham à St James ‘Park, suspendu pendant 20 minutes vers la fin de la première mi-temps, alors qu’une urgence médicale similaire dans les tribunes devenait apparente.

Les joueurs des deux équipes ont alerté l’arbitre Andre Marriner et le personnel médical après que les fans dans les gradins les aient informés de la situation.

La paire des Spurs Sergio Reguilon et Eric Dier a également joué un rôle clé pour s’assurer que le match soit arrêté et que l’homme reçoive rapidement un traitement, y compris la RCR et les chocs d’un défibrillateur.

Le match a repris après que le fan ait été stabilisé et emmené à l’hôpital, et le club du nord-est a confirmé plus tard dimanche soir qu’il était « stable et réactif ».

