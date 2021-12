Les urgences se cachent Mendizorroza

10/12/2021 à 21h00 CET

Les urgences hanteront à nouveau le stade Mendizorroza, où les visages Deportivo Alavés et Getafe seront vus, séparés par trois points dans la zone inférieure, les deux ont donc besoin de la victoire pour prendre l’air lors de la dix-septième journée de LaLiga Santander.

Les Vitorians ne sont pas accompagnés par les résultats des dernières journées malgré leur bon match et ils n’ont obtenu qu’un point sur 15 possibles, après un bon parcours qui les a sortis du bas du classement il y a un mois.

Le technicien babazorro, Javi Calleja, récupère Rubén Duarte sur l’aile gauche Après avoir purgé un match sanction, il maintient pourtant la décharge de Ximo Navarro, qui est rejoint par Matt Miazga, testé positif au covid-19.

Les Vitorianais retournent dans leur fief, où ils espèrent retrouver les sensations perdues dans une partie de la saison clé avant les vacances de Noël.

La perte du central nord-américain active la possibilité qu’Álex Balboa entre dans un appel dans lequel Joselu Mato et Luis Rioja, récemment renouvelés jusqu’en 2025, seront à nouveau choisis par l’entraîneur madrilène pour menacer le but d’Azulona.

Ils seront rejoints par Édgar Méndez et Pere Pons, qui joueront le poste d’attelage avec Manu García. Toni Moya et Mamadou Loum formeront un couple dans la salle des machines de l’équipe basque, tandis que l’arrière sera formé par Martín Aguirregabiria, Víctor Laguardia, Florian Lejeune et Rubén Duarte.

L’une des inconnues réside dans la situation sur le terrain après la pluie tombée ces dernières semaines, bien que l’entraîneur de babazorro ait été positif quant à l’état du gazon.

Même si l’arrivée de Quique sur le banc bleu a inversé la mauvaise situation sportive dans laquelle se trouvait Getafe, il n’a pas encore pu sortir de la relégation. Depuis qu’il a remplacé Míchel, Quique a mené sept rencontres auxquelles il n’a additionné que deux défaites et est désormais à trois points du salut qu’Alavés marque justement.

Quique lui-même a décrit le duel contre l’équipe de Vitoria comme une « bataille » en raison de l’importance qu’il aura dans l’avenir des deux clubs. Une défaite à Mendizorroza pourrait laisser Getafe loin des positions de la première division. Cependant, une victoire donnerait un coup de fouet au projet de Quique, qui n’a accumulé qu’une seule défaite lors des six derniers matches de championnat.

S’il n’y a pas de surprises, l’entraîneur de l’équipe du sud de Madrid misera sur la composition avec laquelle il a joué ces trois dernières journées. Il placera une nouvelle fois une défense à cinq avec trois centraux (Djené Dakonam, Stefan Mitrovic et Jorge Cuenca) et deux longs ailiers (Damián Suárez et Mathías Olivera) avec lesquels il formera un mur que personne n’a réussi à passer dans le dernier trois duels.

C’est la principale vertu du Getafe actuel. Il est très difficile de marquer un but. Ni Cadix, Majorque ni l’Athletic n’y sont parvenus ces derniers jours. Maintenant, Quique veut que ses hommes au sommet peaufinent leur score, l’un de leurs principaux problèmes tout au long du parcours.

Pour cela, il aura Enes Ünal et Sandro Ramírez, ses deux meilleurs buteurs avec respectivement quatre et deux buts, à l’étage, bien que Jaime Mata serre par derrière après avoir laissé derrière lui une pubalgie. A Mendizorroza, il attendra son tour sur le banc.

En raison d’une blessure, le Mexicain José Juan Macías (problèmes au soléaire), Vitolo (allongement des ischio-jambiers), Sabit Abdulai (ligament croisé déchiré) et Chema Rodríguez et David Timor, tous deux mal à l’aise, ne pourront pas se rendre à Vitoria. . Pour le lendemain, Getafe a quatre avertissements : Djené, Olivera, Aleñá et Enes Unal.

Les files d’attente probables

Alaves : Pacheco ; Martín, Laguardia, Lejeune, Duarte; Loum, Moya, Pons ou Manu García ; Édgar, Rioja, Joselu.

Getafe : Soria ; Damian, Djené, Mitrovic, Cuenca, Olivera ; Aleña, Maksimovic, Arambarri; Sandro, Enes Final.

Arbitre: César Soto Grado (Comité Espagne-Manchego).

Stade: Mendizorroza.

Heure: 16h15.