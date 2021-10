Les Uruguayens Rolán et Olivera mènent la victoire de Juárez sur Monterrey

in

02/10/2021 à 07:00 CEST

. / Ciudad Juárez

Uruguayens Diego Rolan et Maximiliano Olivera vendredi a marqué un but chacun pour mener le Le Juárez FC triomphe 3-1 contre Rayados de Monterrey le douzième jour de l’Apertura mexicaine. Outre Rolán et Olivera, l’Équatorienne Jefferson Intriago il a marqué pour Juárez, qui a atteint la douzième place du classement. Pour les Rayados de l’entraîneur Javier Aguirre, resté à la deuxième place du classement, l’Argentin a marqué Maximiliano Meza.

Les Rayados du coach ont dominé les 40 premières minutes de la première mi-temps. En 12, ils étaient proches d’ouvrir le score avec un tir de Meza qui s’est écrasé sur le poteau. La poussée de l’équipe d’Aguirre s’est transformée en but à la 39e minute. Dans une attaque sur la droite, le Colombien Duván Vergara a donné une passe décisive à Meza, qui, de la demi-lune, a placé le ballon dans le poteau droit du gardien Hugo González pour le 0-1.

Il a fallu une minute à Juárez pour répondre et égaliser lorsqu’en 40 le Brésilien Pedro Garay a aidé avec une tête à Rolán, qui a fait 1-1 avec sa jambe gauche. Et peu de temps après, Juárez a profité d’une autre erreur défensive de Monterrey à la 43e minute. José Esquivel, d’une tête, a laissé un ballon dans la zone définie par Intriago au poteau droit du gardien argentin Esteban Andrada pour 2-1.

En 87, Juárez a condamné le match. L’Argentin Matías García a permis à Olivera, qui a poussé sur la gauche et a converti le 3-1 au poteau droit d’Andrada.

La douzième journée a commencé deux heures plus tôt avec la victoire de Pachuca par 1-2 au domicile de Puebla, qui n’a pas profité de l’expulsion de l’Argentin Matías Catalán, des visiteurs, à la 74. Samedi, le León accueillera San Luis , le Santos Laguna au Mazatlán FC et Atlas seront en visite contre Guadalajara dans le « derby tapatío ». Dimanche, Toluca défiera Querétaro à domicile, América défiera Pumas UNAM, Tigres UANL défiera Necaxa et Tijuana-Cruz Azul mettra fin à la journée.