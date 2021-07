Les USA-Australie tombent mais le duel contre l’Espagne continue

Bien sûr, si les États-Unis, Team USA, quittent Tokyo avec la quatrième médaille d’or olympique d’affilée (et sont le grand favori, toujours) l’une des choses dont on se souviendra, c’est qu’il a surmonté une préparation olympique très difficile. Après les premières défaites lors des deux premiers matchs amicaux contre le Nigeria et l’Australie, la pandémie est arrivée : les protocoles sanitaires ont séparé Bradley Beal, d’abord par précaution puis définitivement. Ils ont également isolé Jerami Grant… et finalement modifié la feuille de route de l’équipe dirigée par Gregg Popovich. Celui que si vous avez besoin de quelque chose, en fait, c’est plus de cohésion et plus de minutes de jeu.

Cependant, Le match d’aujourd’hui, la quatrième préparation amicale à Las Vegas, contre l’Australie a été reporté. Non, en principe, dimanche contre l’Espagne, qui est déjà aux Etats-Unis. Celui (03h00 heure espagnole, de dimanche à lundi) sera donc (et s’il n’y a plus de chocs) le dernier test pour les USA, qui affronteront le 25 juillet la France à Tokyo, dans son premier match de la phase de groupes olympiques.

L’équipe nationale des États-Unis avait programmé cinq matches amicaux dans son cycle de préparation au Michelob ULTRA, le complexe sportif du complexe hôtelier Mandalay Bay, à Las Vegas. Il en a joué trois, les deux qu’il a perdu (et a déclenché l’alarme) et un troisième avec l’Argentine où les sensations se sont améliorées et, après une victoire écrasante, il a affronté le reste de la préparation avec plus d’optimisme. Il restait encore deux rendez-vous, l’Australie aujourd’hui vendredi et l’Espagne dimanche.

Mais l’apparition de COVID a perturbé les plans. Premier Bradley Beal (le deuxième meilleur buteur de la saison NBA derrière Stephen Currry) a été isolé puis le garde des sorciers, qui n’a pas encore été choisi pour le remplacer, a été définitivement écarté. En parallèle, Jerami Grant, attaquant des Pistons, qui reste pour l’instant sur la convocation pour Tokyo, est entré dans les protocoles. Ces revers ont forcé l’annulation du match contre l’Australie mais si la situation ne s’aggrave pas si celui qui affrontera les USA et l’Espagne dimanche sera joué. La Sélection de Sergio Scariolo a déjà débarqué à Las Vegas, où il entrera aujourd’hui en attendant Juancho Hernangómez, qui verra les médecins des Minnesota Timberwolves pour tenter d’être nommé aux Jeux olympiques, pour lequel il semblait exclu en raison de sa blessure à l’épaule.