Les USA récupèrent la Ryder Cup en battant l’Europe (19-9)

Cette fois, il n’y a pas eu de miracle pour L’Europe . Au contraire, une défaite très douloureuse et dure, une raclée à part entière, historique dans la mesure où le résultat final (19-9) surpasse le record négatif de 1981 à Walton Heath (18,5-9,5). Etats-Unis. a débuté avec un avantage substantiel après les foursomes et fourballs (11-5) et dans les 12 simples ce dimanche dans le Détroit de sifflement de Kohler (Wisconsin) l’a fait respecter en récupérant, et de quelle manière, le Ryder Cup. “C’est un jour spécial. Mes joueurs sont venus avec une mission précise, c’est une équipe jeune, je voulais qu’ils s’amusent et ils ont tenu parole”, a-t-il déclaré. Steve Stricker, capitaine yankee.

Le point gagnant (14.5-6.5) a été atteint Collin Morikawa en 18 nul dans un beau match très disputé avec Viktor Hovland (Bravo pour le Norvégien) mais le score final, avec plusieurs matchs encore sur le terrain, pourrait faire beaucoup de dégâts à l’Europe (la projection était de 20-8). La vérité est que Stricker avait de loin une meilleure équipe que l’Europe. Une Europe avec quatre joueurs de plus de 40 ans et seulement 5 dans le top 25 du classement mondial pour les 12 de l’équipe américaine, avec une moyenne d’âge de 29 ans.

[+] C’était le point gagnant de Morikawa :



Vidéo

Padraig Harrington, capitaine européen (il n’entrera dans l’histoire ni à cause de ses décisions ni à cause de son leadership et il sera sans doute très ‘touché’ après ce violeur) il a mis toute son artillerie lourde dans les six premiers matchs à cause et si le flûte et le tableau de bord sonnait Tout était bleu dans les premiers trous car il y avait encore quelques chances de victoire, mais le fait est que pas un réhabilité Rory McIlroy, auteur du premier point européen avant l’or olympique à Tokyo Alex Schauffele (3 et 2), a réussi à entraîner le reste, y compris l’espagnol Jon Rahm et Sergio Garcia, un sillage du trou 1 de ses rivaux, le rookie Scottie Scheffler (gagner par 4 et 3) et le bombardier Bryson De Chambeau (3 et 2).

Vasco et Castellón ont perdu leurs deux simples après avoir enduré l’Europe dans les foursomes et les fourballs. Le début de match de Rahm a été particulièrement difficile : quatre birdies de son rival dans les quatre premiers trous et seulement un certain répit sur le trou 5, que Jon a remporté après que Scheffler soit entré dans l’eau dans un échec stratégique clair et a laissé le score à 3 pour Espanol.

Il n’y avait pourtant aucun moyen d’arracher quoi que ce soit à l’Américain, très solide et sans ouvrir aucune porte à Barrika tout au long du match, qui peu à peu cède du terrain et baisse les bras au-delà du désespoir et de la frustration. Ni les coups sur le green n’étaient précis ni le putt n’ont fonctionné comme les deux jours précédents. Le 4 d’avance sur le 11e trou fut pratiquement mortel pour Rahm, totalement impuissant devant le récital d’un des six ‘rookies’ de l’équipe américaine. Le jeu a été condamné au trou 16. Une défaite difficile pour Jon sans aucun doute avec ses performances de vendredi et samedi.

Un autre cheval européen était le meilleur joueur de l’histoire de Ryder, Sergio García, avec 28,5 points ajoutés et 25 matchs gagnés, plus que quiconque. Mais symptomatique était son début de confrontation avec DeChambeau, le champion de l’Open des États-Unis 2020, qui a rendu la foule folle avec un entraînement galactique qui a terminé la balle sur le green au trou 1 puis putt pour l’aigle-2. Avec trois tenus, Borriol a traversé les neuf premiers trous, son dixième Ryder et avec six victoires d’équipe à son actif. De là à la fin, Sergio a tenté de pousser le match le plus loin possible, mais en vain.

Stricker a mis en place trois premières recrues et quatre puissants as dans les matchs suivants. Un spectacle aussi le début de la journée de Patrick Cantlay, “l’os” que Rahm ne peut pas ronger en FedEx Cup et que ce dimanche l’Irlandais a souffert dans sa chair Shane Lowry, également impuissant devant le coup de vent des bons coups et putts branchés (il y a deux mois qu’on n’a pas raté) de l’Américain. Il a gagné 4 et 2.

Les larmes de McIlroy

Ainsi, peu à peu, faisant de la défaite une agonie très douloureuse et humiliante, les Américains imposaient leur loi (victoires de Brooks Koepka, Justin Thomas et Dustin Johnson, invaincu avec 5 victoires, plein de l’ancien n°1 mondial, pour la deuxième victoire européenne aux mains de Ian Poulter, qui reste invaincu en simple) pour prendre son quatrième Ryder à domicile (1999, 2008 et 2016) depuis qu’ils ont remporté leur dernière victoire en Europe (1993). En effet, sur les 12 dernières éditions, l’Europe en avait remporté 9.

Et c’est que pour la première fois depuis longtemps les USA ont eu ce sentiment d’équipe, sans stars, laissant de côté des joueurs comme Phil Mickelson et Patrick Reed, ils sont tous partis ensemble, et avec des gens très jeunes et ambitieux, un nouveau lot de grands joueurs avec beaucoup d’avenir, les Ryder ont gagné à juste titre car ils ont tout fait bien mieux pendant la semaine que les Européens.

Et qui sait si cette dure défaite européenne changera la dynamique de la compétition et les États-Unis, qui ont retrouvé leur fierté après des défaites également difficiles, entame une nouvelle ère de nette domination du groupe. Il y aura du temps pour la réflexion du côté européen, qui dans deux ans cherchera à se venger et à se venger de Marco Simone à Rome (Italie).

Voir McIlroy pleurer comme un enfant à la fin pour dire que “Je suis fier de toute l’équipe, du capitaine et des vice-capitaines. Ça a été une semaine très dure mais je ne la change pour rien et les garçons et filles qui ont vu nous leur dirait qu’il n’y a rien de tel que le Ryder et que le Solheim “était l’épilogue européen d’un Ryder à oublier, déjà.

TROISIÈME JOUR

INDIVIDUEL

Rory McIlroy (Eur) à X. Schauffele (USA) 3 et 2

Patrick Cantlay (USA) à Shane Lowry (Eur) 4 et 2

Scottie Scheffler (USA) à Jon Rahm (Eur) 4 et 3

B. DeChambeau (USA) à Sergio García (Eur) 3 et 2

C. Morikawa (USA) et V. Hovland (Eur) à égalité

D. Johnson (USA) à Paul Casey (Eur) 1 ci-dessus

B. Koepka (USA) à B. Wiesberger (Eur) 2 et 1

Ian Poulter (Eur) à Tony Finau (USA) 3 et 2

Justin Thomas (USA) à Tyrrell Hatton (Eur) 4 et 3

Lee Westwood (Eur) à H. English (USA) 1 ci-dessus

T. Fleetwood (Eur) et J. Spieth (USA) à égalité

D. Berger (USA) à M. Fitzpatrick (Eur) 1 ci-dessus

TOTAL DES PERSONNES : USA-Europe 8-4

TOTAL RYDER CUP : États-Unis-Europe 19-9