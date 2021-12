Les Utah Jazz battent les Clevelad Cavaliers 108-109 dans un match plein d’alternatives

12/06/2021 à 01:20 CET

L’Utah Jazz a arrêté le Les Cavaliers de Cleveland (108-109), qui a remporté quatre victoires d’affilée, en s’imposant dans un match passionnant et épique dans lequel les hommes de Ricky Rubio ont caressé la victoire au dernier moment.

Guirlande de Darius, qui avec 31 points était le phare des Cavs, avait un triple final pour gagner le match mais son tir n’est pas entré et ni Jarrett Allen ni Evan Mobley n’ont eu droit à leurs gifles.

Les Cavs ont tenu tête jusqu’à la fin de l’une des machines offensives les plus grasses de la NBA et malgré une défaite de 15 points au quatrième quart-temps, ils ont presque réalisé le rêve du retour.

Rubio a été crucial dans la reprise des Cavs au quatrième trimestre et il a brillé avec 15 points (6 sur 11 tirs), 4 rebonds, 2 passes décisives, un vol et un contre en 31 minutes sur le banc.

Dans le Jazz très solide et mortel, Donovan Mitchell était un cauchemar pour les Cavs (35 points, 3 rebonds et 6 passes) et Rudy Gobert a planté son drapeau dans la peinture avec 6 points, 20 rebonds et 5 contres.

Les Cavs ont manqué d’agressivité défensive jusqu’au quatrième quart, quand ils ont réussi à arrêter le Jazz, mais un bon exemple de la façon dont ils étaient coupables d’innocence était que ils n’ont commis aucune faute dans les 17 premières minutes du match.

Le duel a servi de retrouvailles à Rubio avec l’équipe avec laquelle il a joué de 2017 à 2019, et s’est joué à midi dans le cadre des dimanches de la NBA, une initiative de la ligue afin que vous pouvez voir des réunions en Europe sans rester éveillé tard.

Donner et recevoir en attaque

Jarrett Allen a eu un défi de taille face aux intimidations de Rudy Gobert (trois fois lauréat du prix NBA Defender of the Year), mais le jeune centre des Cavs est sorti pour mordre.

Allen a marqué 4 points très tôt en profitant des changements défensifs du Jazz, a attaqué le rebond offensif et a mis un gros plug à Royce O’Neale (10-7 avec 9,13 au compteur).

Aucune trace de défenses dans les deux ensembles, le match s’est transformé en une fabuleuse offensive donnant-donnant entre Darius Garland et Donovan Mitchell.

Garland a fait les 4 premiers triples qu’il a essayés en Donovan Mitchell a répondu de manière explosive avec 15 points dans le premier du quart. (6 sur 7 au tir) pour donner l’avantage aux Jazz (29-33).

Les visiteurs tiraient de l’huile sur les déboires des Cavs et bénéficiaient de renforts du banc comme Rudy Gay.

Les Cavs ont continué à faire des eaux en défense mais ils ont trouvé un peu de paix dans les triplés de Kevin Love et Cedi Osman (42-44 avec 6,38 à jouer à la mi-temps).

Cependant, 3 points de tueurs de jazz silencieux comme Bogdanovic et O’Neale ils ont continué à faire beaucoup de dégâts à Cleveland (50-55 avec 2.17).

Ricky Rubio n’a pas réussi à prendre le contrôle du jeu, mais un plateau à lui dans les dernières secondes a laissé la réunion complètement ouverte après la première mi-temps (55-60).

Résistance jusqu’au bout

Le Jazz a quitté les vestiaires en voulant faire sauter le duel au plus vite et contraint les Cavs au temps mort après un mouvement de balle extraordinaire que Mitchell a culminé avec un triple (58-70 avec 9.18 à disputer).

Garland a soutenu quelques Cavs qui, en se laissant porter par le rythme de leurs rivaux, ils risquaient de se noyer dans le maelström offensif du Jazz.

Gay a encore une fois fait peur à une équipe locale du triple dans lequel Rubio a fait un pas en avant pour ne pas gâcher le jeu à la mer (82-91).

Le dernier trimestre a commencé avec terrible nouvelle pour les Cavaliersalors que deux triples consécutifs de Jordan Clarkson et Mike Conley ont donné au Jazz leur plus grande avance de la journée (82-97).

Mais au pire moment, les Cavs ont sorti leur meilleur basket.

Une superbe réaction de l’équipe de Cleveland les a pleinement mis dans le jeu dirigé par une blonde très inspirée et efficace et un Cedi Osman qui a mordu en défense.

Rubio et Osman avaient trouvé l’antidote pour le Jazz – la défense et la course – et ils ne se sont pas arrêtés jusqu’à égaliser le score après une belle course de 15-0 (97-97 avec 8.42 à parcourir).

Mitchell est réapparu pour calmer les nerfs d’un Jazz défaillant, mais Garland réclamait également sa part des feux de la rampe.

Avec un parfum de séries éliminatoires, la réunion est entrée dans une phase très intense et passionnante avec des alternatives des deux côtés et les supporters des Cavaliers bouleversés avec leur équipe.

Gobert a fait un énorme dunk sur Allen après rebond offensif pour mettre un +3 pour le Jazz qui aurait pu être définitif, mais entre Garland et Mobley les Cavaliers ont obtenu le droit de fantasmer sur un retour qui ne s’est pas réalisé de peu.