Les utilisateurs américains de TikTok peuvent réclamer une partie d’un recours collectif de 92 $ contre l’application

Si vous êtes un utilisateur TikTok basé aux États-Unis, vous avez peut-être reçu cette alerte dans l’application au cours de la semaine dernière.

Ce qui semble étrange, voire une arnaque, n’est-ce pas ?

Ce n’est pas une arnaque, c’est en fait lié à ce dépôt légal dans le district nord de l’Illinois, à travers lequel, TikTok fait face à un recours collectif concernant la collecte et l’utilisation des données des utilisateurs.

Conformément à l’accord de règlement initial (signalé via Mashable) :

« Les plaignants allèguent que l’application TikTok s’infiltre dans les appareils de ses utilisateurs et extrait un large éventail de données privées, y compris des données biométriques et du contenu que les défendeurs utilisent pour suivre et profiler les utilisateurs de TikTok dans le but, entre autres, de cibler les publicités et de réaliser des profits. »

TikTok a nié avoir enfreint les lois fédérales ou étatiques dans ses processus, mais au lieu de passer en jugement, il a convenu d’un règlement qui, s’il est approuvé, verra tous les utilisateurs américains de TikTok et Musical.ly, qui se sont inscrits à l’application avant le 30 septembre 2021, éligibles à une indemnisation, s’ils choisissent d’y accéder.

La société mère de TikTok, ByteDance, a également accepté de faire appel à des experts tiers pour superviser la formation sur la confidentialité des données pour les employés et éviter de collecter des données biométriques et de localisation auprès des utilisateurs.

Compte tenu des complexités en jeu, ByteDance a de bonnes chances de gagner l’affaire s’il finit par être jugé, c’est pourquoi l’équipe juridique du plaignant a suggéré que la conclusion d’un règlement pourrait être la meilleure voie à suivre.

Alors combien obtiendrez-vous? Probablement pas beaucoup.

Le règlement est actuellement proposé à 92 millions de dollars, avant honoraires d’avocat et frais supplémentaires. TikTok comptait plus de 100 millions d’utilisateurs américains en août 2020, donc si tous ses utilisateurs s’inscrivaient pour revendiquer leur droit à l’argent, vous auriez un paiement nettement inférieur à 1 $ par utilisateur.

Mais tout le monde ne s’inscrira pas, alors peut-être pourriez-vous en retirer quelques dollars, si, effectivement, le règlement est approuvé.

Pour passer à l’action, voici les options disponibles :

Vous pouvez soumettre une réclamation en votre propre nom ou au nom de votre/vos enfant(s), mais si vous ne prenez aucune mesure ou si vous vous excluez, vous n’êtes admissible à aucune partie du règlement – encore une fois, s’il est approuvé.

En termes d’utilisation plus large des données, TikTok fait toujours face à diverses enquêtes et examens sur ce front, en particulier en ce qui concerne ses liens avec le gouvernement chinois, mais il semble que ce cas spécifique sera réglé, afin d’éviter d’autres contestations judiciaires.

Vous pouvez soumettre un formulaire de réclamation et trouver plus d’informations ici.