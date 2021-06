Les utilisateurs bénéficieront de plus d’options d’actifs numériques à mesure que tZERO met à jour l’application de cryptage

Le leader de l’innovation Blockchain tZERO a annoncé une mise à jour de son application de crypto-monnaie. Selon la firme, la mise à jour comprend l’ajout de sept autres crypto-monnaies à sa plate-forme, ainsi que l’introduction d’une limite d’achat plus élevée.

La mise à jour, qui sera disponible sur les appareils Android et iOS, inclut des délais de règlement plus rapides.

tZERO dit avoir collaboré avec un dépositaire externe pour permettre la mise à jour. Le dépositaire assurera la couverture des actifs des investisseurs dans un environnement de portefeuille sécurisé et réglementé.

Amélioration de l’expérience de trading crypto des investisseurs

Le PDG de TZERO, Saum Noursalehi, a déclaré que les nouveaux ajouts amélioreront l’expérience de trading de crypto-monnaie. pour les investisseurs et les utilisateurs. Selon lui, la mise à jour fournit le contexte pour la mise en œuvre d’une expérience utilisateur unifiée centrée sur le consommateur. Cela permettra une plus grande efficacité lors de la négociation d’actifs, y compris des actions cotées en bourse, des crypto-monnaies et toutes les formes de titres numériques, a ajouté Noursalehi.

L’application tZERO Crypto indique que des limites d’achat plus élevées prendront en charge jusqu’à 25 000 $ en un seul dépôt pour acheter des actifs. Les actifs cryptographiques supplémentaires incluent Basic Attention Token (BAT / USD), Bitcoin SV (BSV / USD) et Chainlink (LINK / USD).

Des délais de transaction plus rapides

La plate-forme a déclaré que de plus en plus d’utilisateurs exigent des délais de règlement plus rapides. En conséquence, il a inclus une mise à jour qui permettra aux utilisateurs d’effectuer des transactions plus rapidement qu’auparavant. Il ne s’écoule plus de jours avant que les commandes ne soient effacées. Désormais, les actifs cryptographiques achetés via l’application tZERO Crypto seront liquidés presque immédiatement. En conséquence, les investisseurs peuvent désormais exécuter plusieurs transactions le même jour.

tZERO a également livré les versions Android et iOS de la mise à jour. Selon la plate-forme, les utilisateurs ont désormais plus d’options lors de l’achat ou de la vente d’actifs numériques sur tZERO. Une fois que Google et Apple auront approuvé les applications, les utilisateurs auront accès à la nouvelle version. De plus, la nouvelle mise à jour sera disponible dans toutes les régions où l’application tZERO et son partenaire dépositaire sont disponibles.

La publication Les utilisateurs bénéficieront de plus d’options d’actifs numériques à mesure que tZERO met à jour l’application de cryptage apparue en premier sur Invezz.