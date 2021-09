Les utilisateurs commencent à signaler les premières erreurs sur leur iPhone avec iOS 15 | La technologie

La nouvelle version du système d’exploitation pour smartphones d’Apple est déjà parmi nous, mais les utilisateurs ont commencé à commenter une erreur courante qui affecte le stockage.

Apple avait annoncé iOS 15 il y a quelques mois et l’attente a été longue, mais nous avons déjà cette nouvelle version du système d’exploitation pour smartphones de Cupertino. De nombreux utilisateurs ont attendu l’arrivée de cette version avec une certaine méfiance et, c’est que les premières versions ont généralement une autre erreur.

La vérité est que la suspicion de ces utilisateurs est devenue une réalité et les premières plaintes envers la nouvelle version d’iOS ont déjà commencé. Les plaintes proviennent de la main d’un utilisateur de Reddit, cette personne commente qu’après la mise à jour, le stockage de l’appareil semble complet sans que cela soit vrai.

Spécifique, ce qui se passe, c’est qu’iOS 15 lance un avertissement à l’utilisateur dans lequel il est dit que l’appareil est plein et qu’il est nécessaire de nettoyer les fichiers. L’utilisateur de Reddit a effectué ce nettoyage, mais le stockage est toujours aussi plein. Bien sûr, ce qui est ennuyeux, c’est le message qui apparaît en permanence sur l’appareil.

Et, c’est ça, bien qu’il apparaisse avec un stockage complet. Lorsqu’il s’agit d’installer des applications, de prendre des photos, d’enregistrer des vidéos ou simplement de télécharger des fichiers, l’appareil vous permet de le faire sans tenir compte du fait que, soi-disant, il serait complet et n’aurait pas d’espace pour enregistrer ces fichiers.

De plus en plus de personnes se sont jointes à la plainte de cet utilisateur, faisant toutes remarquer qu’elles disposaient de suffisamment d’espace, mais que le système génère toujours un avis de stockage complet. De plus, malgré la suppression de tout le contenu de l’iPhone, la notification et le problème persistent. Il faudra attendre qu’Apple lance une solution.

Très probablement, ceux de Cupertino travaillent déjà sur une mise à jour du système afin de résoudre ce problème. Le leur aurait été qu’iOS 15 dans sa version stable n’est pas venu avec ce type de problèmes, bien que ce soit généralement normal.