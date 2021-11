Les utilisateurs d’Android bénéficient d’une autre option de télécommande Google TV basée sur une application

Google a mis à jour son application Google Home Android pour ajouter une télécommande intégrée pour Android TV, Google TV et d’autres appareils comme le Nvidia Shield. La fonctionnalité, qui a été repérée par 9to5Google, est une option utile si vous égarez une télécommande physique. Pour l’utiliser, accédez à la page de l’application Google Home de l’appareil que vous souhaitez contrôler, puis appuyez sur « Ouvrir la télécommande » dans le coin inférieur gauche de la page.

Bien que la fonction de télécommande Google Home ne soit disponible que sur Android pour le moment, son éventuel lancement sur iOS pourrait être l’ajout le plus utile. En effet, les utilisateurs d’Android ont déjà la possibilité d’utiliser une télécommande logicielle similaire via l’application Google TV ainsi qu’une tuile à distance dans les paramètres rapides. Les utilisateurs d’iOS, quant à eux, n’ont pas accès à ces mêmes fonctionnalités pratiques. Malheureusement, Google n’a pas encore annoncé quand la nouvelle fonctionnalité de télécommande Google Home arrivera sur iOS.

La télécommande dispose également d’un clavier à l’écran.Photo de Thomas Ricker / The Verge

La navigation implique de glisser sur une grande interface de pavé tactile plutôt que d’appuyer sur un D-pad, et il y a des boutons sous le pavé tactile pour reproduire les boutons de raccourci de retour, d’accueil et de Google Assistant d’une télécommande physique. Il y a aussi un bouton pour allumer et éteindre un téléviseur et nous avons vu des boutons de volume et de sourdine apparaître lors de l’utilisation de la télécommande pour contrôler un projecteur basé sur Android TV. De même, un clavier apparaît automatiquement lorsque vous êtes invité à saisir les identifiants de connexion, par exemple.

Rien de tout cela ne sera révolutionnaire pour les utilisateurs d’Android, mais cela augure bien pour les utilisateurs d’iOS lorsque la fonctionnalité arrivera finalement dans l’application iOS de Google Home.