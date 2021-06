Les utilisateurs d’Android en Europe peuvent avoir plus de choix de recherche après la volte-face de Google

in

Vous aurez peut-être bientôt plus de choix pour le moteur de recherche d’Android, au moins si vous habitez en Europe. Comme le rapporte TechCrunch (avertissement : cet auteur écrit pour le site frère de TC, Engadget), Google a supprimé un système d’enchères où les entreprises payaient ou avaient la chance d’être incluses dans l’écran de choix de recherche Android en Europe. Il comprendra également plus que les quatre choix existants.

Lire la suite: Google contre l’UE : de quel côté êtes-vous ?

Le géant de l’Internet autorisera désormais les fournisseurs de recherche Android éligibles à participer gratuitement à la suite de « nouvelles réactions » (lire : pression) de la Commission européenne. Comme Bloomberg l’a noté le mois dernier, la commissaire européenne à la Concurrence Margrethe Vestager a déclaré que le système d’enchères était en panne et que l’UE “travaillait activement” sur un correctif. Google risquait d’autres mesures réglementaires s’il n’agissait pas en premier, en d’autres termes.

L’écran de choix de recherche Android mis à jour devrait arriver en septembre.

Google a lancé des enchères en 2018 en réponse à l’amende antitrust de 5 milliards de dollars de l’UE pour comportement prétendument anticoncurrentiel, qui incluait l’exigence que la société distribue son moteur de recherche en dehors de Google Play. La société a maintenu que son approche de paiement pour participer pour l’écran de choix de recherche a aidé la concurrence, mais les moteurs concurrents ont hésité. Ils ont déclaré que le système payant non seulement rendait la tâche plus difficile pour les petits fournisseurs de recherche, mais punissait les modèles commerciaux alternatifs (comme le moteur de plantation d’arbres Ecosia) et avait trop peu de créneaux.

Cela ne signifie pas que vous verrez toujours Ecosia, DuckDuckGo ou d’autres moteurs de recherche alternatifs lors de la configuration d’un nouveau téléphone Android en Europe. Vous verrez certainement plus de choix, cependant, et vous pourriez voir des moteurs qui étaient rarement (voire jamais) des options dans le passé. C’est une bonne nouvelle si vous n’êtes pas fan de la recherche Google ou si vous souhaitez simplement plus de flexibilité lors de la personnalisation de vos appareils.