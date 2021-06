Les utilisateurs d’Android sont sur le point d’obtenir une toute nouvelle fonctionnalité Netflix à laquelle les utilisateurs d’iPhone ne peuvent pas accéder – .

Avec les bibliothèques de contenu stupéfiantes que les services de vidéo et de musique en streaming ont amassé, personnellement, je n’ai jamais été en mesure de vous comprendre, vous les païens qui aimez s’appuyer sur un bouton de lecture aléatoire quelconque pour simplement laisser une application servir ce qu’elle pense que vous voulez.

Certes, le caractère aléatoire de Spotify l’a eu ici et là pour moi, mais il me semble que l’intérêt d’appuyer sur un bouton et de simplement le laisser déchirer est que vous pouvez rediriger votre attention ailleurs. Seulement, pour moi, quand je fais cela, je reviens toujours à « Non, pas celui-là ». “Pas celui-là non plus.” À tel point que cela va à l’encontre de l’objectif. Et mélanger la bibliothèque de contenu ridiculement massive de Netflix ? Oublie. En ce moment, M. Netflix Algo King, je suis ici pour une raison et une seule raison – pour me précipiter à travers tout Money Heist (alias La Casa de Papel) avant que la partie 1 de la cinquième et dernière saison ne tombe sur le streamer plus tard cette an.

En tout cas, c’est exactement la fonctionnalité que les utilisateurs d’Android sont sur le point de pouvoir commencer à apprécier dans l’application Netflix.

Meilleure offre du jour Les dernières prises intelligentes Kasa de TP-Link viennent d’atteindre un plus bas historique de 6 $ chacune sur Amazon ! Prix ​​catalogue : 26,99 $ Prix : 24,29 $ Vous économisez : 2,70 $ (10 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Le streamer a testé une option “Play Something” ainsi qu’un bouton “Shuffle Play” sur les écrans de sélection de menu et de profil, respectivement.

L’idée ici est de reproduire quelque peu l’expérience de feuilleter les chaînes de télévision, pour vous garder dans Netflix plutôt que de laisser la frustration à un streamer rival lorsque vous ne pouvez pas décider quoi regarder. Lors d’une présentation des résultats trimestriels aux analystes plus tôt cette année, le directeur de l’exploitation de Netflix et chef de produit Greg Peters a déclaré qu’une option de lecture aléatoire est destinée aux utilisateurs pour pouvoir “nous indiquer qu’ils souhaitent simplement ignorer complètement la navigation, cliquer sur un bouton et nous ‘ Je choisirai un titre pour eux juste pour jouer instantanément.

Voici une vidéo de Netflix expliquant le fonctionnement de « Play Something » :

Selon Engadget, cette fonctionnalité est actuellement en cours de test sur les appareils mobiles Android, alors ne soyez pas surpris si cette option vous est proposée. De l’annonce de Netflix sur la fonctionnalité :

« Lorsque vous appuyez sur le bouton « Play Something », vous serez instantanément confronté à une série ou à un film que nous savons que vous aimerez en fonction de ce que vous avez déjà regardé. Ou avec un clic de plus, vous pouvez « Play Something Else » et obtenir une toute nouvelle série ou un tout nouveau film, une série ou un film que vous regardez déjà, une série ou un film sur votre liste, ou une série ou un film inachevé que vous voudrez peut-être revoir . “

Pour simplifier les choses, poursuit le streamer, les utilisateurs pourront trouver “Play Something” de plusieurs manières sur leur téléviseur, y compris sous le nom de leur profil, dans la dixième rangée de la page d’accueil de Netflix et, en outre, dans le menu de navigation sur le côté gauche de l’écran.

Meilleure offre du jour Prime Day 2021 a commencé tôt pour le Fire TV Stick 4K – seulement 29,99 $ avec le code promo HELLOFTV! Prix ​​catalogue : 39,99 $ Prix : 29,99 $ Vous économisez : 10,00 $ (25%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenantCode coupon : HELLOFTV Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission