Les utilisateurs d’Apple Watch continuent de composer le 911 pendant leur sommeil – .

L’Apple Watch est souvent reconnue pour avoir sauvé la vie des gens, que ce soit en détectant une fréquence cardiaque anormale ou une chute accidentelle, ou encore en notifiant les services d’urgence en leur nom. Ce dernier est une fonction de sécurité intégrée à l’Apple Watch qui permet aux gens de composer rapidement le 911 s’ils ont besoin d’une assistance d’urgence. La fonctionnalité doit être activée dans l’application Apple Watch sur un iPhone avant de pouvoir être utilisée à partir de l’Apple Watch. Une fois cela fait, composer le 911 devient incroyablement facile. En fait, il est si facile que le 911 puisse être composé accidentellement, sans que l’utilisateur sache si la bonne combinaison de pressions sur les boutons ou de touchers d’écran est effectuée. Et il s’avère que les utilisateurs de Watch continuent de composer le 911 accidentellement pendant qu’ils dorment ou font de l’exercice, ce qui peut à son tour détourner les ressources de la police et des services de secours des personnes qui pourraient avoir réellement besoin d’aide.

Maintenir le bouton latéral de la montre pendant un certain temps suffit pour déclencher un appel au 911. C’est un geste que beaucoup de gens devraient savoir au cas où ils choisiraient d’activer la fonctionnalité SOS d’urgence sur leurs appareils, car cela peut être utile si vous en avez réellement besoin aider. Mais il faut aussi savoir que cette fonction d’urgence peut se déclencher accidentellement.

“Ce qui se passe, c’est que pendant que les gens bougent pendant leur sommeil ou font de l’exercice, ils mettent l’Apple Watch en mode d’urgence. Sans le savoir, la montre appellera le 911 », a déclaré le capitaine de police d’Overland Park Jim Sutterby à Fox Kansas City.

Les répartiteurs doivent alors rappeler l’utilisateur de Watch, et ils disent parfois que l’Apple Watch a déclenché l’appel. Les opérateurs doivent rappeler chaque fois qu’un appelant raccroche ou reste silencieux, ce qui serait le comportement typique d’un appel accidentel au 911 d’une montre si une personne dort.

Page des paramètres Apple Watch Emergency SOS dans l’application iPhone. Source de l’image : Apple Inc.

Ces appels indésirables peuvent consommer du temps et des ressources qui pourraient être utilisés pour des urgences réelles, explique le rapport. Sutterby a déclaré que le centre 911 d’Overland Park recevait environ 250 appels par heure. L’agent a conseillé aux utilisateurs d’Apple Watch qui pourraient passer des appels accidentels à partir de l’appareil portable de rester en ligne et de dire au répartiteur qu’ils avaient appelé par erreur. Cependant, certaines des personnes qui appellent le 911 par accident peuvent ne pas savoir qu’elles appellent à l’aide en premier lieu. Encore une fois, ce sera probablement le cas si le porteur est endormi à ce moment-là.

Une façon d’éviter les appels accidentels au 911 consiste à désactiver la fonctionnalité. Mais la fonction Emergency SOS peut être incroyablement utile et devrait rester activée pour certains utilisateurs. Une alternative serait d’utiliser un étui de protection pour éviter les touches inattendues des boutons. Il existe également une troisième option qui pourrait réduire le nombre d’appels accidentels au 911, et qui consiste à éloigner les boutons latéraux du poignet. L’orientation de la montre peut être personnalisée à partir de l’application iPhone. Une fois cela fait, vous n’aurez plus qu’à échanger les bracelets de montre.

Apple a déclaré à Fox4 qu’il n’était pas familier avec ce problème, mais la fonction SOS d’urgence peut être utile dans des situations mettant la vie en danger. Plus d’informations sur la fonction SOS d’urgence de l’Apple Watch sont disponibles sur ce lien.

