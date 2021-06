Les utilisateurs d’Apple Watch et Fitbit souffrant de problèmes cardiaques sont plus susceptibles de subir des procédures médicales – .

Depuis l’arrivée de l’Apple Watch il y a six ans, nous avons vu d’innombrables histoires sur le portable sauvant la vie de quelqu’un. La smartwatch dispose de divers capteurs de santé, dont le plus utile est le capteur de fréquence cardiaque qui surveille passivement le pouls du porteur. La montre peut déclencher des alertes si les algorithmes détectent une arythmie, ou une fréquence cardiaque irrégulière, ce qui peut pousser le porteur à consulter un professionnel.

Mais ces anecdotes ne suffisent pas à mesurer objectivement l’utilité des appareils portables pour surveiller certaines conditions, c’est pourquoi une équipe de médecins a entrepris d’observer des patients souffrant de fibrillation auriculaire (FA) et portant des appareils Apple Watch ou Fitbit capables de mesurer la fréquence cardiaque. . Ils ont découvert que le groupe souffrant de cette condition médicale qui utilisait des appareils portables avait subi plus de procédures médicales que le groupe témoin. Cependant, les porteurs de smartwatch n’ont pas submergé les médecins d’appels par rapport au groupe de personnes souffrant du même problème qui ne possèdent pas d’appareils portables.

AF est exactement le genre de condition que les appareils comme l’Apple Watch sont conçus pour attraper. Elle peut entraîner de graves complications si elle n’est pas traitée, de sorte qu’une détection précoce peut améliorer sa prise en charge pour le patient. Alors que des appareils comme l’Apple Watch sont autorisés par la FDA pour détecter les irrégularités de la fréquence cardiaque chez les personnes en bonne santé, les patients souffrant de maladies cardiaques connues les utilisent également pour surveiller leur état cardiaque.

Selon l’auteur de la nouvelle étude Libo Wang, les cardiologues voient souvent des patients diagnostiqués avec une FA apporter des données d’Apple Watch et Fitbit. “Il y a une bonne quantité de patients qui utilisent ces appareils portables en dehors de l’indication approuvée par la FDA”, a-t-il déclaré à The Verge. “C’était en quelque sorte la motivation pour commencer, ne pas sonner l’alarme, mais soulever des questions.”

L’étude, publiée dans JAMA Network, a comparé 125 personnes souffrant de FA qui ont visité l’Université de l’Utah Health pendant une période de 90 jours et ont mentionné l’utilisation d’un appareil portable comme l’Apple Watch ou Fitbit à 500 patients atteints de FA qui n’ont pas utilisé de montres connectées pour surveiller leur conditions. Le groupe témoin présentait des caractéristiques similaires à celles des sujets, notamment l’âge, le statut socio-économique et le nombre de fois où ils ont consulté des médecins. Les deux groupes avaient des moyennes de fréquence cardiaque similaires au cours des 90 jours, indiquant qu’ils avaient la même santé cardiaque moyenne.

“Les personnes qui portaient des wearables n’appelaient pas nécessairement plus au bureau”, a déclaré Wang au blog, ajoutant que la découverte était une bonne surprise. Mais au cours des 90 jours, le groupe portant des vêtements a subi plus de procédures médicales que les autres. En particulier, les chercheurs ont déclaré que les utilisateurs de Watch et Fitbit avaient plus d’ablations, une procédure qui consiste à effrayer le tissu cardiaque pour rétablir un rythme cardiaque normal.

Cependant, les chercheurs ne peuvent pas expliquer si les utilisateurs portables ont subi des ablations parce qu’ils présentaient des symptômes plus graves que le groupe témoin ou parce que l’accès aux données cardiaques les a convaincus de demander de l’aide.

Wang a déclaré qu’il y avait deux façons d’interpréter les résultats. Les patients peuvent décider d’acheter une Apple Watch en raison de l’aggravation de la fréquence cardiaque, auquel cas les ablations sont bénéfiques. Mais d’autres pourraient penser que leur fibrillation s’aggrave après avoir utilisé la montre, même si ce n’est pas le cas, auquel cas les ablations pourraient être une “perte de temps et un risque pour le patient”.

Quoi qu’il en soit, des recherches supplémentaires seront nécessaires pour déterminer avec précision comment les appareils portables peuvent être utilisés pour améliorer la santé des porteurs qui souffrent déjà de FA.

