Comme Apple présente généralement des défis d’activité pour les utilisateurs d’Apple Watch à des dates commémoratives, la société fera bientôt la promotion d’un « Défi Ring in the New Year ». Le défi offrira des réalisations spéciales au cours du mois de janvier 2022.

Les Apple Watch Activity Challenges sont destinés à promouvoir l’utilisation de la montre pour la mise en forme et permettent à Apple de guider les utilisateurs pour qu’ils tirent parti des fonctionnalités de suivi de l’entraînement. Pour remporter le prochain prix, les utilisateurs d’Apple Watch doivent fermer les trois anneaux d’activité pendant sept jours consécutifs.

Cela signifie rester debout pendant au moins une minute sur 12 heures différentes, respecter les 30 minutes d’exercice recommandées par jour et brûler votre objectif personnel de calories actives tout au long de la journée.

Commencez 2022 sur une bonne note. Gagnez ce prix en fermant les trois anneaux pendant sept jours consécutifs en janvier.

Comme d’habitude, les utilisateurs qui terminent le défi recevront non seulement une réussite spéciale dans l’application Fitness, mais également des autocollants uniques pour iMessage et FaceTime. Le défi se déroulera du 7 janvier 2022 au 31 janvier 2022, et les utilisateurs d’Apple Watch seront avertis quelques jours avant le début du défi.

Envisagez-vous de fermer vos anneaux en janvier pour obtenir le trophée du Nouvel An ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

