Les utilisateurs d’AT&T 5G peuvent obtenir six mois de Stadia Pro gratuitement avec leur forfait

AT&T offre six mois de Stadia Pro gratuitement à ses utilisateurs sans fil et fibre. L’offre est disponible pour les clients sans fil nouveaux et actuels avec un smartphone 5G éligible et un forfait illimité, ou pour les nouveaux comptes fibre résidentiels avec un forfait Internet éligible.

Depuis l’année dernière, la société offrait six mois gratuits de service d’abonnement en streaming ainsi qu’un coupon qui réduisait fortement la Stadia Premiere Edition. La différence est que la promotion est désormais étendue aux utilisateurs AT&T Wireless existants qui possèdent déjà un smartphone 5G éligible, au lieu d’exiger l’achat d’un nouveau téléphone 5G ou d’ajouter une nouvelle ligne pour bénéficier de l’offre.

Le changement intervient alors qu’AT&T a également commencé à offrir un abonnement gratuit de six mois à NVIDIA GeForce Now Priority, qui a des exigences similaires avec quelques différences. Désormais, les utilisateurs d’AT&T peuvent accéder aux deux services de jeux en streaming pendant six mois et diffuser Batman: Arkham Knight sur leurs ordinateurs, qui utilise la technologie Stadia mais n’est pas disponible sur la plate-forme elle-même, sans frais supplémentaires.

Les membres actuels d’AT&T peuvent consulter ce site Web pour voir s’ils sont éligibles et recevoir un code. La promotion est disponible pour les comptes Stadia nouveaux et existants, même s’ils étaient déjà abonnés à Stadia Pro.

Stadia Pro offre une résolution jusqu’à 4K et un son surround 5.1 pour les jeux, des remises dans la boutique Stadia et un catalogue de plus de 20 jeux à réclamer avec d’autres ajoutés chaque mois. La bibliothèque rotative comprend certains des meilleurs jeux Stadia tels que Crayta, Control Ultimate Edition et Wavetale.

