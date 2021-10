Les utilisateurs de Bakkt pourront désormais payer via Google Pay en utilisant des crypto-monnaies

Dans un communiqué de presse publié le 8 octobre par Business Wire, il a été déclaré que Bakkt, la plate-forme d’échange de crypto-monnaie, entamerait une relation avec Google, dont les utilisateurs de la plate-forme bénéficieraient grandement. Étant donné que, comme mentionné dans la publication, un onglet sera créé pour permettre aux clients Bakkt d’utiliser leurs cartes de débit pour effectuer des paiements via Google Pay avec leurs crypto-monnaies.

Bakkt et Google s’associent pour améliorer le traitement des paiements

Le communiqué de presse souligne que Bakkt prévoit d’apporter des changements futurs, et l’un des plus importants est qu’ils se sont désormais associés à Google pour améliorer leur système de paiement. L’objectif est que les utilisateurs et clients de la plateforme puissent envoyer des cryptos et payer avec des cryptos via Google Pay. Pour que le processus se déroule correctement, ils ont souligné qu’il y aura une conversion dans l’opération, qui transformera les crypto-monnaies en monnaie fiduciaire.

Pour le moment, seuls ceux qui ont des cartes de débit Bakkt pourront profiter de cet avantage.

Ce partenariat témoigne de la solide position de Bakkt sur le marché des actifs numériques, pour permettre aux consommateurs de profiter de leurs actifs numériques de manière fiable, sécurisée et en temps réel. Gavin Michael, PDG de Bakkt.

Le marché ne cesse d’évoluer et il est essentiel que des solutions continuent d’être développées pour répondre aux demandes de chacun. Pour cette raison, Bakkt a pris l’initiative de faire ce partenariat. De cette façon, vous pouvez payer des services ou des biens dans plusieurs locaux commerciaux, boutiques en ligne ou tout autre type d’entreprise qui accepte Google Pay. C’est sans doute un agrandissement nécessaire qui a dû être réalisé.

Ils prévoient d’utiliser Google Cloud pour développer plusieurs autres fonctions

Bakkt a également déclaré dans la déclaration qu’ils mettront en œuvre Google Cloud en tant qu’outil pour développer plusieurs autres fonctions au fil des jours. Ils ont souligné qu’il cherche en principe à améliorer son système d’analyse en utilisant l’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique et la géolocalisation.

Et le but de cette amélioration sera d’offrir aux utilisateurs de Bakkt une série d’options de rachat fidèles et sécurisées. Exactement, ils ont souligné:

De plus, le partenariat avec Google Cloud nous permettra de continuer à créer la meilleure plate-forme innovante qui peut sans aucun doute évoluer pour répondre aux besoins de millions d’utilisateurs. Gavin Michael, PDG de Bakkt.

D’autre part, suite à l’annonce de Bakkt, le président de Google Cloud USA a déclaré qu’ils étaient fiers de pouvoir collaborer avec Bakkt pour améliorer le système de traitement des paiements et augmenter la disponibilité de solutions innovantes.

