Les utilisateurs de cartes Coinbase peuvent désormais acheter via Google Pay et Apple Pay

Coinbase Exchange a annoncé avoir intégré Google Pay et Apple Pay dans sa carte de paiement. Cela permettra aux acheteurs en ligne de payer sur les deux plateformes de paiement avec leur carte Coinbase, tout en obtenant des remboursements dans le processus.

La carte Coinbase fonctionne avec les services de carte de débit VISA qui basent leurs récompenses sur la crypto-monnaie plutôt que sur la monnaie fiduciaire. La carte permet à ses détenteurs de dépenser leurs jetons crypto partout où les cartes Visa sont acceptées.

Les détenteurs gagneront 4% sur Stellar et 1% sur Bitcoin

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Cette carte est un peu différente des autres cartes de débit cryptographiques car elle permet des dépenses directes à partir du compte Coinbase de l’utilisateur.

La carte permet à ses détenteurs de gagner environ 4% en Stellar Lumens (XLM/USD) et 1% en Bitcoin (BTC/USD) en récompense. Actuellement, il prend en charge environ 30 crypto-monnaies différentes.

Mardi, Coinbase a annoncé la nouvelle fonctionnalité dans un article de blog, indiquant que les clients sélectionnés sur la liste d’attente commenceront à gagner des récompenses cryptographiques sur leurs transactions à partir de juin.

De plus, l’échange, qui est le plus grand des États-Unis, a déclaré qu’il permettra aux utilisateurs d’effectuer des achats fiduciaires et des retraits aux guichets automatiques en convertissant la crypto en fiat et en transférant les fonds sur leur compte Coinbase.

Le service n’est disponible qu’aux États-Unis pour le moment

La carte de débit Visa de la société a été lancée en avril 2019 au Royaume-Uni pour faciliter les transactions de biens et de services à l’aide de crypto-monnaies. Après avoir introduit le service au Royaume-Uni, il a été lancé dans les principaux pays européens.

Cependant, ce n’est qu’en octobre de l’année dernière que les utilisateurs de l’échange basé aux États-Unis ont pu profiter du service. Le programme de récompenses par carte récemment lancé sera également disponible uniquement pour les clients américains pour le moment. Mais à l’avenir, il souhaite également étendre le service à d’autres pays.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent