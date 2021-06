Les utilisateurs de cartes Coinbase peuvent désormais dépenser de la crypto sur Apple Pay et Google Pay; Frais de 2,49% sur chaque achat

Coinbase

Les utilisateurs de la carte Coinbase peuvent désormais dépenser de la crypto sur Apple Pay et Google Pay ; Frais de 2,49% sur chaque achat

L’échange de crypto-monnaie Coinbase a annoncé mardi avoir intégré sa carte Coinbase à la fois à Apple Play et à Google Play.

La Coinbase Card peut maintenant être ajoutée aux deux services de paiement, et vous pouvez dépenser votre crypto partout et gagner des récompenses cryptographiques sur tous vos achats.

Propulsée par Marqeta, la carte est émise par MetaBank, membre de la FDIC, sous licence de Visa USA Inc.

La carte Coinbase est une carte de débit ; cela n’affecte pas votre pointage de crédit et n’implique aucun frais de dossier.

À partir de cette semaine, Coinbase sélectionnera des clients dans sa liste d’attente qui commenceront à gagner jusqu’à 4% en récompenses cryptographiques (1% en Bitcoin ou 4% en Stellar). Crypto rewards est une offre optionnelle Coinbase, a noté l’échange.

Tous les cryptos seront automatiquement convertis en USD par Coinbase et les fonds seront transférés sur votre carte Coinbase, moins les frais de conversion, qui sont de 2,49 % sur tous les achats, à l’exception de l’USDC, à utiliser pour les achats et les retraits aux guichets automatiques.

Avec des paiements mobiles en croissance constante aux États-Unis, en hausse de 29% en 2020 en raison de mesures telles que le verrouillage pris pour contrôler la pandémie de coronavirus et des millions de personnes utilisant déjà Apple Pay ou Google Pay dans le monde entier, il est logique que Coinbase ait introduit un tel service pour les utilisateurs de crypto.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.