Les utilisateurs de Chatex demandent au Trésor américain de publier Crypto Frozen by Sanctions

Chatex dit avoir plus de 370 000 utilisateurs enregistrés. Parmi eux se trouve Alexander, un commerçant de crypto de 35 ans qui a demandé que son nom de famille ne soit pas utilisé, (« Ils n’aiment pas les commerçants de crypto ici en Russie », a-t-il expliqué.) Chatex avait plusieurs commerçants qui vendaient et achetaient des crypto peer-to -peer, et une interface et une API conviviales, a-t-il déclaré. Chatex a également ajouté de nouvelles pièces plus rapidement que la plupart des échanges, donc « vous pouvez changer n’importe quoi pour n’importe quoi », a ajouté Alexander.

Share