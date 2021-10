Les utilisateurs de Chivo Wallet au Salvador bénéficient d’une remise de 0,20 $ sur le carburant

L’initiative d’El Salvador d’avoir Bitcoin comme monnaie légale a rencontré des défis majeurs, tels que convaincre les Salvadoriens de commencer à utiliser la monnaie. Cependant, le gouvernement a pris plusieurs initiatives pour encourager les gens à utiliser Bitcoin et a récemment annoncé que ceux qui utilisent le portefeuille Chivo bénéficieront d’une réduction sur les prix du carburant.

Chivo est le portefeuille numérique officiel utilisé au Salvador. Le portefeuille permettra aux utilisateurs de bénéficier de réductions sur les paiements de carburant, une grande incitation pour les Salvadoriens qui adoptent Bitcoin comme moyen d’échange.

Partenariat avec les principales sociétés gazières

Pour activer ces remises, le portefeuille Chivo s’associera aux principales stations-service du pays. Les utilisateurs du portefeuille Chivo achèteront un gallon de carburant à 0,20 $ de moins que le prix normal.

Le président d’El Salvador, Nayib Bukele, a tweeté que cette initiative s’inscrit dans la feuille de route du gouvernement visant à réduire le coût du carburant dans le pays. Pendant un an, le gouvernement salvadorien absorbera les augmentations supplémentaires des prix des carburants sur les marchés mondiaux.

2. La empresa estatal Chivo negoció con las empresas oilras más grandes de nuestro país, para que a partir de mañana, sus estaciones vendan cada galón de combustible $0.20 más barato, con @chivowallet. Esto borra varios aumentos del precio internacional de los combustibles. pic.twitter.com/V3qG168isV – Nayib Bukele (@nayibbukele) 30 septembre 2021

Selon Bukele, cette décision rendra les prix du gaz moins chers pour les consommateurs et les petites entreprises et renforcera l’économie du pays. En outre, les avantages de cette initiative seront également expérimentés dans différents secteurs tels que les transports publics, les entreprises, l’entrepreneuriat et plus encore. Bukele note également que cette décision réduira également les coûts de transport tout au long de la chaîne d’approvisionnement.

El Salvador fait pression pour l’adoption du Bitcoin

Bien que Bukele n’ait pas directement déclaré que cette décision stimulerait l’adoption de Bitcoin au Salvador, ce sera une incitation pour les citoyens qui effectuent des transactions en Bitcoin. Le Bitcoin en tant que loi ayant cours légal a été mis en œuvre, de nombreux Salvadoriens ont hésité à l’adopter.

Malgré l’opposition, Bukele a été en première ligne pour s’assurer que le déménagement devienne un succès. Après le lancement du portefeuille Chivo, Bukele a déclaré que ceux qui téléchargent et utilisent le portefeuille recevraient 30 $ de Bitcoin.

Le gouvernement d’El Salvador a également acheté la baisse. La semaine dernière, le pays a acheté 150 Bitcoins supplémentaires, ce qui porte le total des avoirs en Bitcoins du pays à environ 700. Le jour où El Salvador a adopté Bitcoin comme monnaie légale, les prix sont passés de 52 000 $ à moins de 45 000 $.

Vous cherchez à acheter ou à échanger du Bitcoin (BTC) maintenant ? Investissez chez eToro !

67% des comptes d’investisseurs particuliers perdent de l’argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur

Lire la suite: