Les utilisateurs de Chivo Wallet au Salvador bénéficieront d’une remise sur les paiements de carburant

La société de portefeuille numérique appartenant à l’État d’El Salvador, « Chivo », accordera aux citoyens un rabais sur les paiements de carburant. Cela incite davantage les citoyens à utiliser Bitcoin comme moyen d’échange.

Chivo s’associe avec de grandes sociétés gazières

Nayib Bukele – président d’El Salvador – a annoncé hier le nouvel avantage sur Twitter. La révélation faisait partie d’un fil plus long sur les efforts de la nation pour réduire le coût du carburant dans le pays.

Le gouvernement absorbera pendant un an les nouvelles augmentations du coût du carburant sur les marchés internationaux. Selon Bukele, cela limitera les prix du gaz dans le pays pour les consommateurs et les petites entreprises et renforcera l’économie.

Cependant, le portefeuille Chivo jouera également un rôle dans la réduction des prix du gaz. En partenariat avec les plus grandes stations-service du pays, l’entreprise rendra l’essence 0,20 $ moins chère au gallon pour les utilisateurs de son portefeuille. Le président dit que cela aidera à effacer plusieurs augmentations des coûts internationaux du carburant.

L’avantage est global, applicable aux transports publics, aux entrepreneurs, aux personnes et aux entreprises d’El Salvador. Bukele pense que cela fournit un autre soulagement direct aux Salvadoriens tout en réduisant les coûts de transport pour les chaînes d’approvisionnement.

Un autre pas vers l’adoption de Bitcoin

Bien qu’il ne soit pas directement déclaré par le président, le partenariat Chivo fournit également une incitation financière aux citoyens à effectuer des transactions en Bitcoin. Depuis que la loi sur le cours légal d’El Salvador a été adoptée en juin, de nombreux habitants du pays ont rejeté son adoption.

Malgré les protestations des citoyens, des médias et des banquiers, Bukele s’est obstiné à normaliser Bitcoin à travers le pays. Lorsque le portefeuille Chivo a été lancé, il a fourni gratuitement 30 $ de Bitcoin aux citoyens pour les inciter à l’utiliser.

De plus, le gouvernement semble stocker du Bitcoin à chaque occasion disponible. Pas plus tard que la semaine dernière, il a acheté une autre série de 150 Bitcoins, ce qui porte le total de ses avoirs en Bitcoins à au moins 700.

