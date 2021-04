Les utilisateurs de Chromebook peuvent bénéficier de trois mois gratuits de SoundCloud Go + dès maintenant

Il semble que tout le monde et leur cousin aient un SoundCloud à promouvoir à ce stade, et si vous vouliez éliminer les publicités et écouter à un meilleur débit, c’est aujourd’hui votre jour de chance tant que vous avez un Chromebook de confiance. Google et SoundCloud ont travaillé ensemble pour améliorer l’expérience SoundCloud pour les utilisateurs de Chrome OS, et dans le cadre de cette collaboration, il existe maintenant un nouvel avantage pour les Chromebooks que les utilisateurs de Chrome OS peuvent réclamer pour trois mois de SoundCloud Go +.

SoundCloud Go + est la plus chère des deux options d’abonnement de SoundCloud, et il déverrouille le catalogue SoundCloud complet pour que vous puissiez l’écouter – et avec une qualité supérieure – tout en vous permettant également d’abandonner les publicités et d’enregistrer des pistes pour une écoute hors ligne. Ce dernier élément est particulièrement important parce que je ne sais pas pour vous, mais il n’y a rien de pire que de travailler en silence avec rien d’autre que le cliquetis de mon clavier alors que j’essaie de comprendre ce que cette page blanche devant moi est censée faire transformer en.

Que vous utilisiez les derniers meilleurs Chromebooks ou quelque chose d’il y a quelques années à ce stade, la beauté des Chromebook Perks est que la plupart d’entre eux sont étendus à des appareils plus anciens en plus des ordinateurs portables fraîchement sortis de la boîte. Cela vaut également la peine de faire défiler et de voir s’il existe d’autres offres d’applications gratuites dont vous pouvez profiter; J’ai attrapé quelques applications gratuites qui ont été ajoutées depuis la dernière fois que je suis allé sur la page Avantages.

Une fois ces trois mois gratuits de SoundCloud Go + épuisés, l’abonnement se poursuit à 10 $ par mois, mais si vous avez débattu de les essayer en plus du service de diffusion de musique grand public que vous utilisez actuellement pour couper le monde, c’est le temps.