Les utilisateurs de Coinbase partagent des portefeuilles crypto, des ETF aux États-Unis et en Inde + plus d’actualités

Échangez des nouvelles

Coinbase a annoncé qu’il permettra aux utilisateurs de partager facilement des informations sur leurs avoirs et leur portefeuille de crypto-monnaies avec leur réseau privé ou social. Les utilisateurs peuvent partager leur pourcentage d’allocation de portefeuille de crypto-monnaies (mais pas les soldes globaux) avec d’autres, ainsi que des pages d’actifs sur les crypto-monnaies qu’ils possèdent, afin qu’ils puissent apprendre les uns des autres.

Nouvelles d’investissement

Le gestionnaire d’actifs VanEck lance son fonds négocié en bourse (ETF) à terme sur bitcoin (BTC). L’actif commencera à être négocié au Bourse d’options du conseil d’administration de Chicago (CBOE) sous le symbole XBTF. La Commission des valeurs mobilières et des changes de l’Inde (SEBI), l’organisme indien de réglementation des valeurs mobilières, a approuvé le FNB Invesco CoinShares Global Blockchain, selon le journal local Mint. L’offre du fonds débutera le 24 novembre et se clôturera le 8 décembre. Chiffre d’affaires de la société de crypto au troisième trimestre Galaxie numérique ont totalisé 517 millions de dollars, soit une augmentation de 1,146% par rapport aux 41,5 millions de dollars gagnés par la société au troisième trimestre de 2020. En outre, Galaxy a déclaré que les revenus préliminaires pour le quatrième trimestre de 2020. L’année s’élève actuellement à environ 400 millions de dollars pour la période. 30 septembre-12 novembre, avec un rapport annuel de 1,2 milliard de dollars à ce jour jusqu’au 30 septembre. L’émetteur de l’USD Coin (USDC) Cercle Il cherche à renforcer sa présence sur les marchés asiatiques, selon l’interview du PDG de Circle, Jeremy Allaire, avec Bloomberg. La société est également en train de créer une branche d’investissement appelée Entreprises du cercle , et votre premier investissement se concentrera sur une devise stable, le yen japonais. La société de capital-risque Paradigme a annoncé un nouveau fonds de capital-risque de 2,5 milliards de dollars pour les sociétés et protocoles de cryptographie, qui se poursuivra aux côtés de son fonds phare existant. La société Blockchain Forte a annoncé la conclusion de son dernier tour d’investissement, qui a levé un total de 725 millions de dollars auprès d’investisseurs privés. Les fonds seront utilisés pour soutenir le développement de sa solution de plate-forme pour les jeux basés sur la blockchain qui comportent des jetons non fongibles (NFT) et/ou des économies tokenisées. La startup de la finance décentralisée (DeFi ) ALEX a annoncé avoir levé 5,8 millions USD dans un tour mené par Capitale de l’étoile blanche . La société utilisera le capital pour continuer à construire des services financiers décentralisés et sans confiance, sécurisés par la blockchain Bitcoin, et pour élargir son équipe.

Actualités réglementaires

Les actifs crypto comme le bitcoin pourraient bientôt constituer un risque pour le système financier au sens large, le sous-gouverneur de la Banque d’Angleterre aurait déclaré , Jon Cunliffe, ajoutant que les régulateurs devaient avoir une réglementation appropriée en place. « Le point auquel [los activos criptográficos] représenter un risque se rapproche », a déclaré l’indépendant le citant.

Nouvelles de la criminalité

Randeep Singh Surjewala, porte-parole du Congrès national indien (INC). L’INC a appelé à une enquête indépendante sur l’affaire par une équipe d’enquête spéciale supervisée par la Cour suprême avec des électeurs de plusieurs agences. Des techniques d’interphone de vidéosurveillance sur des appartements sud-coréens ont été piratées à travers le pays et le pirate a vendu certaines d’entre elles sur le Dark Web, a rapporté Gossip Chimp, citant le média local IT Chosun. Les films étaient proposés en gros pour 0,1 BTC par jour de séquence. La police de Hong Kong a secouru un commerçant de crypto-monnaie qui a été kidnappé par des membres présumés de la triade et détenu dans une maison du nord de Hong Kong pendant près d’une semaine, tandis que ses ravisseurs tentaient d’obtenir une rançon de 30 millions de HKD (3,85 millions de dollars) de sa part. famille, selon le South China Morning Post. Les ravisseurs se sont vu refuser la libération sous caution, tandis que cinq autres sujets ont été détenus pour interrogatoire, a ajouté le média plus tard. Le fournisseur de garde d’actifs numériques Digivault et la solution pour récupérer Actifs cryptographiques saisis Actif Réalité Ils ont annoncé leur partenariat avec lequel ils soutiendront les forces de l’ordre pour atténuer les dommages et les pertes des victimes de la cybercriminalité, comme ils l’ont dit.

L’actualité des adoptions

Maison pour chiens et chats d’Édimbourg a reçu un don crypto de 26 éthers (ETH), d’une valeur actuelle de près de 123 000 $, de Pawthereum , un projet de crypto-monnaie caritatif dirigé par la communauté qui se concentre sur le soutien aux organisations de protection des animaux et à être un défenseur numérique des animaux dans le besoin. Le don a été accordé pour financer le service de banque d’aliments pour animaux de compagnie de Home, Paws Pantry, pour toute l’année 2022. Le président d’El Salvador, Nayib Bukele, a suggéré dans un tweet aujourd’hui que le nombre de personnes utilisant leurs portefeuilles crypto dans le pays est supérieur au nombre de personnes qui utilisent des comptes bancaires. « Il y a un pays sur Terre, où il y a plus de gens qui utilisent des portefeuilles Bitcoin que des comptes bancaires. Probablement rien », a-t-il écrit.

Actualités minières

Le crypto mineur chinois Le9 a signé un accord de capacité minière de 32 mégawatts (MW) avec Calculer le nord pour déployer 10 000 mineurs aux États-Unis, qui seront en ligne au deuxième trimestre de 2022. La société prévoit également d’ajouter 14 000 mineurs avec d’autres partenaires d’hébergement dans des pays comme le Canada. , en décembre. La société minière Bitcoin Marathon numérique a l’intention de lever 500 millions de dollars par le biais d’une émission d’obligations convertibles de premier rang portant intérêt payables semestriellement et venant à échéance le 1er décembre 2026. Marathon a déclaré qu’il visait à utiliser le produit net à des fins qui incluent « l’acquisition de bitcoin ou l’exploitation minière de bitcoin Machines. »