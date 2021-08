Les utilisateurs de Coinbase peuvent acheter des crypto-monnaies avec Apple Pay

in

Coinbase, le plus grand échange de crypto-monnaie aux États-Unis, permettra à ses utilisateurs d’acheter des crypto-monnaies avec des cartes de débit liées à Apple Pay et Google Pay. Et des retraits en temps réel jusqu’à 100 000 $ par transaction, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Fait curieux, bien que l’option Apple Pay soit disponible pour les utilisateurs de Coinbase depuis juin. Les utilisateurs devaient disposer d’une carte de débit de marque Coinbase.

Notamment, dans un article de blog Coinbase, il a annoncé qu’à partir de jeudi, Apple Pay apparaîtra automatiquement comme mode de paiement lors de l’achat de crypto-monnaies sur Coinbase.

“Si vous avez déjà une carte de débit Visa ou Mastercard liée dans votre Apple Wallet, Apple Pay apparaîtra automatiquement comme mode de paiement lorsque vous achetez des crypto-monnaies avec Coinbase sur un appareil iOS compatible Apple Pay ou dans le navigateur Web Safari.”

De plus, Coinbase a ajouté que les utilisateurs d’Android pourraient accéder à des fonctionnalités similaires plus tard cet automne avec Google Pay.

Il convient de noter que cette semaine, le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, s’est prononcé contre la réglementation sur la cryptographie proposée dans le projet de loi sur les infrastructures. Et il a déclaré que cela pourrait sérieusement nuire à l’innovation crypto aux États-Unis.

Coinbase étend l’option de paiement Apple Pay pour les achats Bitcoin et Ethereum

Actuellement, Coinbase a introduit de nouveaux moyens parfaits pour autoriser les achats de crypto-monnaie avec des cartes de débit. Lié à Apple Pay et Google Pay.

«Aujourd’hui, nous introduisons de nouvelles façons simples d’activer les achats de crypto-monnaie avec des cartes de débit liées à Apple Pay et Google Pay. Et des retraits instantanés jusqu’à 100 000 $ par transaction et disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Cause possible de la pompe. Coinbase permet l’achat de crypto avec une carte de débit liée à Apple Pay et Google Pay et un retrait instantané jusqu’à 100 000 $. pic.twitter.com/SfG18Kmltl – Ethereum🚀 (@azziadoor) 5 août 2021

Très important, il n’y a pas de limites sur le nombre de retraits que vous pouvez effectuer par jour. Si votre compte bancaire est déjà lié, vous n’avez rien à configurer.

Plus précisément, les utilisateurs de Coinbase peuvent désormais acheter Bitcoin, Ethereum, Dogecoin et toute autre crypto-monnaie prise en charge avec n’importe quelle carte de débit Mastercard ou Visa. Utilisation d’Apple Pay.

Soit dit en passant, le nouveau système utilisera des paiements en temps réel. Cela permettra aux clients ayant des comptes bancaires liés de retirer instantanément leurs investissements.

Retraits instantanés !

Dans le post, Coinbase a annoncé : « Retraits instantanés via les paiements en temps réel (RTP). Permettre aux clients aux États-Unis avec des comptes bancaires liés de collecter instantanément et en toute sécurité.

De plus, le réseau de paiements en temps réel est géré par The Clearing House, une société de paiement américaine, associée à la plupart des plus grandes banques commerciales des États-Unis. Ce service sera réservé aux clients américains.

Enfin, Coinbase étend son support Apple Pay, qu’en pensez-vous ? Faites-le nous savoir dans la zone de commentaire.

Je termine avec cette phrase d’Erik Voorhees : « Il n’est pas exagéré de considérer que le Bitcoin est révolutionnaire. Nous sommes dans une période unique et privilégiée où nous pouvons faire quelque chose d’ambitieux et de disruptif : révolutionner l’argent.

