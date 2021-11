Les utilisateurs de Coinbase peuvent désormais accéder à leur portefeuille sur le bureau via une extension de navigateur autonome

Les utilisateurs de Coinbase peuvent désormais accéder à leur portefeuille Coinbase via une extension de navigateur autonome, évitant ainsi la nécessité de confirmer les transactions sur leurs smartphones, a déclaré la société dans un article de blog lundi.

Coinbase a introduit l’extension pour la première fois en mai, et maintenant les clients peuvent l’utiliser pour parcourir des applications décentralisées, accéder à des milliers de crypto-monnaies, échanger sur des échanges décentralisés, gagner des intérêts et collecter des NFT, a déclaré Coinbase. De plus, les utilisateurs peuvent importer un portefeuille d’auto-garde existant. y compris MetaMask, Trust Wallet, Coinbase Wallet ou un autre portefeuille basé sur Ethereum.

