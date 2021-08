Les utilisateurs de Coinbase peuvent désormais effectuer des retraits d’argent ⋆ Crypto new media

TL;Répartition DR

• Coinbase précise que le réseau RTP n’a aucune limite sur les transactions quotidiennes.

• La plate-forme crypto s’associe à Google Pay et Apple Pay pour acheter des crypto-monnaies avec fiat.

Coinbase, le principal échange de crypto-monnaies, a mis à jour son système, facilitant l’adoption des jetons. Le marché de la crypto s’est développé au fil des mois ; depuis que Bitcoin a atteint son plus haut niveau historique en avril, s’échangeant à plus de 64 000 $, l’achat de Bitcoin a augmenté.

La plateforme Coinbase a été attentive à ces tendances. L’échange cryptographique présente de nouvelles fonctionnalités qui aideront l’investisseur moyen à effectuer avec succès des transactions cryptographiques. L’un des aspects les plus importants de la mise à jour de la plate-forme est la nouvelle allocation permettant de retirer jusqu’à 100 000 $.

Partenariat Coinbase avec Google Pay et Apple Pay

La plate-forme de crypto-monnaie a non seulement augmenté la gamme de retraits, mais a également étendu son support de paiement. L’échange crypto lié à Google Pay et Apple Pay prend en charge les dépôts en monnaie fiduciaire, tels que le dollar, dans son système. De cette façon, les clients Android et iPhone peuvent échanger leur Bitcoin plus efficacement à l’aide de téléphones mobiles.

Les clients abonnés à Google ou Apple Pay avec une carte de crédit MasterCard ou Visa peuvent désormais la lier dans l’App. L’achat de crypto-monnaies sera facile avec ce mode de paiement promu par Coinbase.

L’application Apple Pay automatisera l’achat de crypto-monnaies avec l’échange crypto et le rendra disponible sur l’iPhone et le navigateur Web Safari. Google Pay, quant à lui, ne sera disponible que pour les appareils mobiles. Pour l’instant, l’option d’achat de crypto-monnaies dans Google Pay n’est pas disponible.

La plate-forme Coinbase répertoriera les transactions de Google Pay d’ici la fin de l’automne, avec tous les cryptos disponibles. Cependant, l’échange crypto permet d’acheter des cryptos depuis le porte-monnaie électronique PayPal, comme TDC ou les transactions bancaires.

Retraits automatiques d’argent à utiliser

La fonctionnalité la plus pertinente que Coinbase inclut dans sa mise à jour est celle des retraits automatiques supérieurs à 100 000 $. Cette transaction passera par le réseau RTP, qui permet au client de recevoir son argent en quelques minutes. Bien que ces transactions ne soient pas rapides, elles dépassent le fonctionnement des autres réseaux au sein de la plate-forme.

L’échange précise que le client n’aura pas de limites d’utilisation du réseau RTP par jour. Pour participer à ces transactions, l’utilisateur doit disposer d’un compte Coinbase. Le récepteur doit également avoir activé le réseau RTP pour recevoir le dépôt.

De cette façon, la plateforme de crypto-monnaie gagne à nouveau la priorité sur le marché avec ses paiements automatiques. À l’avenir, la société de cryptographie pourrait promouvoir un réseau de paiement