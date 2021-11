Les utilisateurs de Coinbase peuvent emprunter jusqu’à 1 million avec Bitcoin en garantie

L’échange de crypto-monnaie Coinbase permet désormais aux clients d’emprunter jusqu’à 40% de leur valeur en bitcoins, jusqu’à 1 million de dollars, sans vérification de crédit, a tweeté la société mardi.

Les montants minimum et maximum d’emprunt peuvent varier selon les États, a ajouté Coinbase. Les prêts seront émis avec un taux de pourcentage annuel de 8%, et les emprunteurs ne seront pas tenus de présenter des vérifications de crédit, a déclaré Coinbase. Les clients peuvent obtenir l’argent en utilisant leurs comptes PayPal ou bancaires. Ils devront effectuer des paiements d’intérêts mensuels d’au moins 10 $, et Coinbase propose des calendriers de remboursement flexibles. Coinbase a déclaré qu’il ne prêterait ni n’utiliserait autrement le bitcoin garanti, mais continuerait à le détenir. Plus tôt cette année, Coinbase a abandonné son projet de produit de prêt cryptographique après que la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a fait part de ses inquiétudes. Le produit de prêt était censé alimenter un compte d’épargne crypto qui rapporterait aux clients un rendement annuel en pourcentage (APY) de 4%, un rendement plusieurs fois supérieur à celui de la plupart des comptes d’épargne des banques traditionnelles.

Grande nouvelle pour l’ensemble #BTC … Nous sommes ravis d’annoncer que les clients éligibles peuvent désormais emprunter jusqu’à 1 million de dollars US auprès de Coinbase. En savoir plus ici👉https://t.co/3aKzoWkmqP pic.twitter.com/LC3s9ARp3K – Coinbase (@coinbase) 2 novembre 2021