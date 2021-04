Les utilisateurs de crypto exigent la réintégration du conseiller du gouvernement pakistanais après une démission soudaine

De nombreux utilisateurs des médias sociaux ont lancé une campagne en ligne pour le Premier ministre pakistanais Imran Khan afin de ramener le conseiller pro-crypto Zia Ullah Bangash.

Samedi, Bangash, le conseiller scientifique, technologique et informatique de Mahmood Khan, le ministre en chef de la province de Khyber Pakhtunkhwa, a annoncé qu’il démissionnerait de son poste. Bangash a cité des «circonstances inévitables» dans sa décision de quitter son rôle de conseiller en plus de ses responsabilités dans sa circonscription – il était auparavant membre de l’Assemblée provinciale de Khyber Pakhtunkhwa, ou KP. Khan n’aurait pas encore officiellement accepté sa démission.

Le départ soudain d’un chiffre que de nombreux utilisateurs de crypto au Pakistan semblent considérer comme un promoteur de projets de blockchain et de monnaie numérique a provoqué une réaction rapide de la part des utilisateurs de Twitter. Quelques heures après l’annonce de Bangash, beaucoup avaient obtenu le hashtag «WeWantZiaBangashBack» dans le pays avec plus de 23 900 tweets. Certains ont menacé de retenir les votes du Premier ministre Imran Khan lors des prochaines élections, attendues en 2023.

«Il est le seul en politique à comprendre la cryptographie et la technologie», a déclaré Asad Shah, en taguant le compte Twitter du Premier ministre.

“[Zia Bangash was the] seule personne qui a aidé à obtenir [sic] crypto de retour dans notre pays », a déclaré Yasen Ali. «Nous voulons que Zia Bangash revienne. @ImranKhanPTI Amenez-le ou nous ne voterons pas la prochaine fois. »

D’autres ont spéculé sur les raisons de la démission soudaine, et de nombreux groupes mafieux locaux auraient pu faire pression sur Bangash pour qu’il quitte le pays dans le but d’empêcher le pays de promouvoir des technologies innovantes. Parmi eux se trouvait Waqar Zaka, défenseur et influenceur de la crypto, qui avait auparavant aidé à mettre en place un comité fédéral pour créer une politique de crypto-monnaie dans la région.

«La personne qui a introduit la crypto [KP] Et travaillant [sic] difficile d’obtenir la monétisation de Facebook dans PAK, a démissionné, savez-vous pourquoi? ” dit Zaka. «Parce qu’il y a des stupides dans Govt qui ne veulent rien faire et qui arrêteront n’importe qui comme Zia aussi. Nous voulons qu’il revienne @ImranKhanPTI. »

Personne qui a travaillé dur pour le crypto mining et la monétisation de Facebook est sortie, @ImranKhanPTI pourquoi? Quiconque travaille pour l’industrie informatique est démoli par la mafia #WeWantZiaBangashBack – Waqar Zaka (@ZakaWaqar) 18 avril 2021

En tant que conseiller technologique et défenseur de la cryptographie, Bangash a régulièrement tweeté sur les actions du gouvernement au Pakistan qui pourraient potentiellement affecter l’environnement réglementaire de la cryptographie. L’un de ses derniers messages avant d’annoncer sa démission concernait le gouverneur de la Banque d’État du Pakistan, Reza Baqir, affirmant sur CNN que le pays étudiait attentivement l’émission de monnaies numériques de la banque centrale. En outre, il a rendu compte des efforts de la province du KP pour «prendre des mesures pour légaliser la crypto-monnaie et l’extraction de crypto au Pakistan».

«Pour le progrès de la nation, le Pakistan a besoin d’une révolution numérique, et la révolution numérique a besoin de @ZiaBangashPTI», a déclaré Mohammad Khan, qui prétend être membre de l’équipe des médias sociaux derrière le parti politique centriste du pays, Pakistan Tehreek-e-Insaf, dont les deux Bangash et le PM sont membres. «@ImranKhanPTI @IMMahmoodKhan laisse la politique de côté, ne brise pas nos rêves et ne laisse pas le Pakistan grandir.»