Les utilisateurs de DeFi sur Ethereum ont atteint 4 millions pour la première fois

Le secteur de la finance décentralisée (DeFi) a joué un rôle central dans l’adoption d’Ethereum (ETH). Par exemple, les utilisateurs d’Ethereum DeFi ont atteint un niveau record de 4 millions, selon Dune Analytics.

Le fournisseur d’informations sur le marché a également illustré qu’Uniswap était la plate-forme DeFi la plus recherchée sur le réseau Ethereum.

Les utilisateurs de DeFi ont explosé car ce secteur, ainsi que l’industrie des jetons non fongibles (NFT), sont devenus les nouveaux enfants du bloc de crypto-monnaie.

Étant donné que DeFi s’appuie sur des contrats intelligents basés sur la blockchain qui remplissent certaines fonctions financières basées sur le code sous-jacent, certains experts s’attendent à ce que ce secteur continue d’être une industrie d’un milliard de dollars.

Par exemple, Matthew Roszak, un investisseur vétéran de la crypto, a déclaré que le secteur DeFi deviendrait une industrie de 800 milliards de dollars, grâce à l’adoption croissante de la crypto grand public, à la recherche mondiale de rendement et à la hausse de l’inflation.

Une étude récente a montré qu’Ethereum passait à des portefeuilles froids pour la rétention et les activités liées à DeFi en fonction de la baisse de l’offre sur les échanges cryptographiques.

D’autre part, les échanges décentralisés connaissent également une augmentation des activités, étant donné que le volume mensuel pour novembre approche les 100 milliards de dollars.

Ethereum envisage-t-il le niveau de 6 000 $?

Selon le cryptanalyste Matthew Hyland :

« Ethereum a retesté la fuite de Cup & Handle et a rebondi !!! Prix ​​cible de la cassure de la tasse et de la poignée : 6 600 $ + ».

L’analyste de marché Ali Martínez a fait écho à ces sentiments en déclarant :

« Ethereum est toujours sur la bonne voie pour atteindre un nouveau record de 6 300 $. Tant que l’ETH continue au-dessus de 3 985 $, la perspective haussière reste intacte. »

Ethereum a connu une course haussière impressionnante ce trimestre malgré son recul actuel. La deuxième plus grande crypto-monnaie a atteint un sommet historique de 4 860 $ plus tôt ce mois-ci.

L’ETH a augmenté de 2,26% au cours des dernières 24 heures pour atteindre 4 427 $ lors des échanges intrajournaliers, selon CoinMarketCap.

