Les utilisateurs de Google Pay peuvent désormais acheter le plan d’assurance maladie SBI Arogya Sanjeevani pour eux-mêmes et leur famille en déplacement

Image représentative

SBI General Insurance a collaboré avec Google Pay pour permettre aux utilisateurs d’acheter une couverture santé sur l’application de manière rapide et sans tracas.

Dans un communiqué, SBI General a déclaré que cette collaboration est conforme à sa vision d’étendre constamment sa distribution de solutions d’assurance générale par le biais de canaux numériques. Il s’agit également de la première alliance de ce type de Google Pay avec une compagnie d’assurance en Inde, mettant l’assurance maladie à la disposition des clients en déplacement sur Google Pay Spot.

Avec cette initiative, les utilisateurs de Google Pay pourront acheter l’assurance maladie de SBI General – Arogya Sanjeevani sur Google Pay Spot.

Arogya Sanjeevani est une police d’assurance maladie standard qui offre une couverture standard à des primes abordables. Les utilisateurs de Google Pay pourront acheter des forfaits individuels et familiaux conformément à la politique d’Arogya Sanjeevani via Google Pay Spot

LIRE AUSSI | Assurance-maladie familiale contre assurance-maladie individuelle multiple : quelle est la meilleure option ?

Commentant la collaboration, Prakash Chandra Kandpal, directeur général et PDG de SBI General Insurance, a déclaré : « Les clients d’aujourd’hui sont bien informés et ont évolué au sujet de leurs besoins. La pandémie a stimulé l’utilisation des plateformes numériques pour divers besoins et leurs attentes vis-à-vis des solutions financières ont également mûri. »

«Cette collaboration est une autre tentative pour répondre à ce besoin croissant d’assurance maladie, amenant ainsi un plus grand nombre de personnes dans le giron de l’assurance. Avec cette collaboration, Arogya Sanjeevani, un plan d’assurance maladie standard sera proposé sur la plate-forme Google Pay à un prix abordable par SBI General », a-t-il ajouté.

Savez-vous qu’est-ce que c’est ? FE Knowledge Desk explique chacun de ces éléments et plus en détail sur Financial Express Explained. Obtenez également les cours boursiers BSE/NSE en direct, la dernière valeur liquidative des fonds communs de placement, les meilleurs fonds d’actions, les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants sur Financial Express. N’oubliez pas d’essayer notre outil gratuit de calcul d’impôt sur le revenu.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.