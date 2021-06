Les utilisateurs de HBO Max se plaignent de l’absence de “South Park” et “Godzilla vs Kong”

HBO Max est maintenant disponible en Mexique et l’Amérique latine ; cependant, les premiers utilisateurs du service ne sont pas si satisfaits du catalogue proposé.

Contrairement à d’autres régions, HBO Max au Mexique et en Amérique latine n’offre pas beaucoup de choses qui faisaient même partie de la campagne promotionnelle.

Les principales absences sont ‘Parc du Sud‘,’Godzilla contre Kong‘, les vieux dessins animés de Cartoon Network et les productions du Studio Ghibli et les anime en général.

COMMENTAIRES HBO MAX (@LANGDON_____) COMMENTAIRES HBO MAX (@ IMIVANSMITH_95) COMMENTAIRES HBO MAX (@ 64_MARTU)

D’autres utilisateurs soulignent qu’ils n’ont pas trouvé des choses comme la série de Harley Quinn, le nouveau film de ‘Combat mortel‘ou’ dans le quartier’.

Pour le moment, HBO Max a seulement mentionné que plus de contenu serait ajouté bientôt, bien qu’une date précise ne soit pas mentionnée.

De même, il ne faut pas oublier que presque toutes les plateformes de streaming ont un lancement avec peu d’offre, en particulier lorsqu’elles atteignent le Mexique et l’Amérique latine.

Pourquoi manque-t-il tant de choses à HBO Max ?

Même si HBO Max Il n’a pas mentionné pourquoi son catalogue pour le Mexique et l’Amérique latine serait si concis, la raison aurait à voir avec les licences.

Même si WarnerMedia et HBO Max ont des droits ou des licences sur des films et des séries dans d’autres parties du monde, cela ne s’applique pas toujours dans notre région.

Pour donner un exemple, HBO Max est autorisé à Studio Ghibli aux Etats-Unis; mais Amérique latine, c’est Netflix qui a une telle autorisation.

HBO MAX (WARNERMEDIA)

Par conséquent, les films du studio japonais ne peuvent pas être sur une autre plate-forme jusqu’à ce qu’un nouvel accord soit conclu ou que la licence susmentionnée prenne fin.

Cela pourrait bien s’appliquer à une partie du contenu manquant, comme c’est le cas de ‘South Park’.

Dans le cas des films de Warner Bros., cela aurait à voir avec des accords avec des chaînes de cinéma et des entreprises connexes.

Pour que vous ne cherchiez pas des choses que vous ne trouverez peut-être pas, voici la liste du contenu actuel de HBO Max :

Le Seigneur des Anneaux : La Communauté de l’AnneauLe Seigneur des Anneaux : Les Deux ToursLe Seigneur des Anneaux : Le Retour du RoiLe Hobbit : Un Voyage InattenduLe Hobbit : La Désolation de SmaugLe Hobbit : La Bataille des Cinq ArméesHarry Potter et le La Pierre PhilosophaleHarry Potter et la Chambre des SecretsHarry Potter et le Prisonnier d’AzkabanHarry Potter et la Coupe de FeuHarry Potter et l’Ordre du PhénixHarry Potter et le Prince de Sang-MêléHarry Potter et les Reliques de la Mort : Partie 1Harry Potter et les Reliques de la Mort : Partie 2Fantastique Bêtes et où les trouverFantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald2001: A Space OdysseyAmerican PieApocalypse Nowa Star is BornBlade Runner: The Final CutBraveheartBridesmaidsCasino RoyaleCrazy Rich AsiansCrazy, Stupid, LoveDie HardDie Hard 2Die Hard 3Die Hard FiveMaight Gard 4Fast ! Here We Go AgainMr & Mme SmithAnimaux NocturnesÀ BrugesÇa : Chapitre 2L’amour En faitPrisonniersQuantum of SolacePrêt ou pasFilm d’horreur 3Sherlock HolmesThe ShiningShutter IslandSlumdog MillionaireSucker PunchTenetTransformers: Revenge of the FallenTropic ThunderUsVan HelsingLa Guerre des PetitsBelgiquesCherneyL’Amitié de l’Empire KeeneKilling EveLutherLe bureau (Royaume-Uni) élevé par les loupsRick et MortyScarfaceSex and the CitySilicon ValleySix Feet underthe SopranosTrue DetectiveVeepWestworldAnnées et annéesAdventure Time: Distant LandsBen 10Les filles incroyables superpoderosasEl world GunballLoney Tunes Dessins animésPawdawn of Steelby-Do Suicide SquadWonder WomanWonder Woman 1984Zack Snyder’s Justice LeagueBatman BeginsBatman ForeverBatman ReturnsBatman & RobinBatman: Th e Dark Knight RisesGreen LanternJokerJonah HexSupermanSuperman IISuperman ReturnsV pour VendettaWatchmen (Film et Série) BatwomanDoom PatrolSmallvilleStargirlSuperman & LoisSwamp ThingTitansBatmanBatman : la série animéeBatman BeyondBatman : The Brave and the BoldDC SuperHerong Girls au-delà de la justice : Gotham par GaslightBatman & Harley QuinnBatman: Hunder the Red HoodBatman: HushBatman: The Long HalloweenBatman: Mask of the PhantomBatman: Year OneJustice League: FlashpointJustice Society: World War II The Lego Batman MovieSon of BatmanSuicide Squad: Hell to PaySuperman / Batman: ApocapseSuperman / Batman : ApocapseSuperman / Batman : ApocapseS : Public Enemies Teen Titans Go ! : Le Film Wonder Woman

Source : SDP