Les utilisateurs de HBO Max signalent un problème d’application irritant comme les premières de la saison 3 de « Succession »

Une bizarrerie dans l’application HBO Max a eu un impact sur un nombre surprenant de personnes dimanche soir lors de la première de la saison 3 de Succession. De nombreux fans ont simplement cliqué sur la carte de titre de la série, en supposant que cela les mènerait au tout nouvel épisode. Cependant, parce que l’application a subi tant de changements récemment, elle a ramené certains fans au début de la série.

Ce fut une grande année pour HBO Max, qui a été lancé à l’automne 2020. L’application a eu du mal à se faire une place sur certains des matériels les plus populaires du marché, notamment les clés Amazon Fire TV et les appareils Roku. Dans le même temps, il a été soumis à des changements internes car WarnerMedia a supprimé les anciennes applications telles que HBO Go et HBO Now, convertissant tous ces utilisateurs en HBO Max. Apparemment, l’historique de surveillance et les paramètres utilisateur n’ont pas migré vers HBO Max dans de nombreux cas, de sorte que les utilisateurs qui ont regardé Succession Season 2 sur HBO Now ont soudainement commencé l’émission depuis le début.

De toute évidence, ce n’est pas un gros problème ou une lutte à la fin du monde, mais cela a laissé de nombreux utilisateurs confus – suffisamment pour publier sur les réseaux sociaux à la recherche d’un peu de solidarité. Certains se sont même émerveillés d’avoir regardé quelques minutes de l’épisode pilote de Succession Saison 1, pensant qu’il s’agissait de la première de la saison 3.

Heureusement, Succession n’est pas venu avec autant de flashbacks cette année. Le drame acclamé est de retour pour une autre série d’épisodes dont la diffusion est prévue jusqu’en décembre, et de nombreux utilisateurs devront mettre à jour leur historique de visionnage avant cette date. Voici un aperçu de ce qu’ils avaient à dire dimanche.

J’ai fait la même chose mais du bon côté, cela signifiait que j’ai pu entendre la chanson thème deux fois hier soir https://t.co/gJhoaXjqKv – Patrick Willems (@patrickhwillems) 18 octobre 2021

De nombreux utilisateurs ont posté leur expérience de revoir le début de la saison 1 sans commentaire, plaisantant en disant qu’eux et/ou le service de streaming sont passés inaperçus.

pic.twitter.com/bYNDbEWT3v – plus bête que toi (@iamdogthief) 18 octobre 2021

Lorsque les utilisateurs ont réalisé qu’ils n’étaient pas les seuls à avoir ce malentendu, certains ont commencé à avouer combien de temps ils avaient regardé le pilote avant de réaliser que quelque chose n’allait pas.

regardé les 10 premières minutes de la finale de la succession de la saison 2 en pensant que c’était juste une très longue récapitulation avant la première de la saison 3. — boo-trick boo-tnoir (@patrickcotnoir) 18 octobre 2021

En toute honnêteté, certains utilisateurs ont réalisé qu’ils voyaient du contenu plus ancien, mais ils ont supposé qu’il s’agissait d’un récapitulatif prolongé. D’autres pensaient qu’il devait s’agir d’un retour en arrière, bien que quelques-uns pensaient simplement qu’ils se souvenaient mal du chemin parcouru par la série.

Je me demande si quelqu’un chez HBOMax lit ce fil et se demande pourquoi son service de streaming est si terrible ? – PCR RitesGood (@pcrritesgood) 18 octobre 2021

Même. J’étais comme si nous avions déjà bouclé la boucle. @hbomax doit améliorer cette interface utilisateur. https://t.co/U4z5sb5Rma – Figgy (@figgymmk) 18 octobre 2021

Beaucoup de gens ont blâmé HBO Max, pas eux-mêmes pour cet incident. Ils pensaient qu’il était raisonnable de s’attendre à ce que leur historique de surveillance soit transféré de HBO Go ou HBO Now.

Je regarde juste un récapitulatif de la succession avant la saison 3 demain https://t.co/bsx3TKumST – Lucy James (@lucyjamesgames) 16 octobre 2021

Avec la ruée vers les récapitulations avant la première, certaines personnes ont revisité une vidéo virale de 2019 lorsque le podcasteur Ben Cahn a publié une parodie de Succession avec lui-même.

Beaucoup de gens dans les réponses/QT admettent qu’ils ne l’ont pas assez regardé pour dire immédiatement « d’accord, nous avons vu ces deux secondes auparavant » comme je l’ai fait. En dit long sur la société. https://t.co/8gssL1ZR9q – Lenny Burnham – abolir l’ICE, abolir la police (@lennyburnham) 18 octobre 2021

Enfin, les fans les plus assidus de la série ont noté qu’ils n’auraient pas pu commettre cette erreur car ils ont déjà revu plusieurs fois Succession Seasons 1 et 2, et ils reconnaîtraient les anciens épisodes à vue. Pour le reste d’entre nous, nous devrons revérifier notre choix d’épisode lorsque Succession reviendra le dimanche 24 octobre à 21 h HE sur HBO et HBO Max.

