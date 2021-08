Les utilisateurs de Jio Fiber peuvent désormais passer des appels vidéo depuis la télévision sans webcam dédiée, voici comment procéder

in

JioFibre pour rendre possible les appels vidéo à la télévision

Les utilisateurs de Jio Fiber peuvent désormais utiliser leur téléviseur pour passer des appels vidéo sans Internet dédié. Avec la nouvelle fonctionnalité « Caméra sur mobile » de Jio Fibre et l’application JioJoin disponibles pour les appareils iOS et Android, les utilisateurs peuvent utiliser la caméra du téléphone comme périphérique d’entrée pour les appels vidéo. Il permet les appels vidéo via JioFibreVoice regroupé avec le service Jio Fiber qui offre une prise en charge des appels aux utilisateurs haut débit. Avec cette nouvelle fonctionnalité, les clients peuvent utiliser l’application JioJoin sur leurs appareils mobiles pour passer des appels vocaux à l’aide d’un numéro de ligne fixe.

La fonction « Camera on Mobile » est en test depuis quelques mois maintenant et elle est maintenant disponible pour les utilisateurs iOS et Android.

Pour commencer à utiliser cette fonctionnalité dans l’application Jio, vous devez d’abord configurer une fibre Jio à 10 chiffres sur l’application JioJoin. Avec celui-ci, celui-ci pourra virtuellement faire de son téléphone un appareil compatible avec sa connexion JioFibre. Ensuite, ils peuvent activer la fonction « Appareil photo sur mobile » à partir des paramètres de l’application JioJoin. Ils peuvent désormais utiliser leur téléphone comme webcam pour passer des appels vidéo via leur téléviseur.

Les utilisateurs peuvent également passer à la bande Wi-Fi 5 GHz sur leurs modems pour une meilleure clarté sur les appels vidéo. La fonctionnalité peut également être expérimentée avec une bande passante de 2,4 GHz, mais avec un certain décalage Internet.

L’application JioJoin est disponible en téléchargement sur iOS Store et Android App Store.

Auparavant, OnePlus et Xiaomi ont proposé des appels webcam spécifiquement disponibles à partir de téléviseurs pour les personnes restant à l’intérieur pendant la pandémie.

Mais avec JioFibre utilisant votre téléviseur comme écran pendant les appels vidéo, vous n’avez plus besoin d’acheter un appareil séparé pour passer des appels vidéo via leurs téléviseurs.

Il peut y avoir des compromis au niveau de la qualité en fonction de la bande passante et de la puissance du réseau, car les téléphones permettront la transmission vidéo aux destinataires via Wi-Fi. La plupart des smartphones abordables n’ont pas non plus de caméras selfie de haute qualité pour offrir une excellente expérience d’appel vidéo.

