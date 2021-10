Les utilisateurs de la plateforme Wix pourront accepter Bitcoin, Dogecoin, Ether et 9 autres crypto

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Des millions de marchands utilisant la plate-forme Wix pour le développement de sites Web peuvent désormais accepter 12 crypto-monnaies différentes, y compris Bitcoin, via Bitpay.

***

Wix, une plate-forme de développement Web basée sur le cloud qui a été développée et popularisée par la société de logiciels israélienne du même nom et permet aux utilisateurs de créer des sites Web HTML5 et des sites mobiles à l’aide d’outils de glisser-déposer en ligne. , a activé son Bitpay. Produit de commerce électronique en tant que logiciel en tant que service (SaaS) accepter les paiements en actifs cryptographiques. L’intégration permettra aux commerçants Wix acceptez 12 crypto-monnaies différentes sur vos sites Web hébergés par Wix.

Selon l’annonce, dans la première étape du lancement de Wix, les commerçants qui y ont leurs sites Web et leurs clients pourront utiliser le service Bitpay aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, au Canada, en Australie et au Brésil.

Fondée en 2006 par les ingénieurs logiciels israéliens Nadav Abrahami, Avishai Abrahami et Giora Kaplan, la plate-forme mondiale SaaS de Wix offre aux utilisateurs la possibilité de développer des sites Web mobiles et HTML5 sans expérience de codage.

Hier, le 12 octobre, Wix a annoncé qu’il mettrait en œuvre l’infrastructure de traitement des paiements par crypto-monnaie de Bitpay afin que les utilisateurs puissent la choisir comme option pour la plate-forme de commerce électronique Wix.

Wix accepte Bitcoin et autres crypto

Les utilisateurs de Wix peuvent accepter Bitcoin, Bitcoin Cash, Dogecoin, Ethereum, Litecoin, Wrapped Bitcoin et XRP (dans des juridictions spécifiques). Avec eux, il accepte également cinq devises stables différentes telles que BUSD, DAI, GUSD, USDP et USDC. Les métriques indiquent que Wix réalise un chiffre d’affaires d’environ 1 milliard de dollars grâce à ses services produits, tels que la création de sites Web, les services de gestion d’entreprise et l’hébergement Web.

« Wix est l’une des plateformes de développement Web les plus importantes et les plus utilisées avec plus de 210 millions d’utilisateurs, il s’agit donc d’un autre pas en avant dans la promotion du courant dominant des crypto-monnaies », a déclaré Stephen Pair, PDG de Bitpay. « Les entreprises peuvent accéder au marché rapidement et capturer des ventes supplémentaires en profitant de l’énorme marché des crypto-monnaies de mille milliards de dollars », a ajouté Pair.

Pour sa part, le directeur de la facturation de Wix, Omer Shatzky, a déclaré : « Nous continuons à nous intégrer à des partenaires de paiement innovants pour offrir aux commerçants Wix encore plus d’options de paiement à offrir à leurs clients. Avec Bitpay, Les commerçants Wix ont accès à un tout nouveau marché de clients qui préfèrent payer avec des bitcoins et d’autres crypto-monnaies et un moyen pour votre entreprise de profiter du marché croissant des crypto-monnaies ».

Bitpay apporte la crypto aux startups

Il semble y avoir un grand mouvement récent de Bitpay apportant la crypto à des entreprises qui n’ont pas été proches de ce monde. Par exemple, en septembre, le site Web Shop.com a annoncé son acceptation des crypto-monnaies via la plate-forme. Ce mois-ci, la marque de vêtements pour jeunes Pacsun l’a fait. Toujours en octobre, la chaîne de cinéma AMC a indiqué qu’elle acceptait certaines crypto-monnaies, via Bitpay, pour l’achat de cartes-cadeaux pour les billets.

Plus tôt en février, Apple Pay a signalé qu’il acceptait les paiements cryptés via Bitpay.

Sources : Bitpay, Bitcoin.com, archives

Version de QuotidienBitcoin

Image de Unsplash