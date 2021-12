Les utilisateurs de l’application BBC sont confus au sujet du prix suite à l’annonce d’un service « uniquement sur abonnement » | Royaume-Uni | Nouvelles

L’application Good Food de la BBC, téléchargeable gratuitement et disponible sur les appareils iPhone, iPad et Android depuis son lancement, passe à un modèle d’abonnement uniquement.

On ne sait pas encore si l’application nécessitera un paiement, bien que l’on craigne que les gens n’aient désormais à payer pour le contenu auparavant gratuit.

BBC Good Food est une ressource de recettes populaire dans les ménages britanniques depuis plus de 30 ans.

Son site Web, son magazine, ses livres de cuisine et ses applications contiennent des idées de cuisine et des conseils de chefs célèbres tels que Gordon Ramsey et Mary Berry.

« J’espère avoir la chance de télécharger mes recettes préférées. »

Steve a écrit : » Accrochez-vous à vos chapeaux.

« L’application BBC Good Food passe à un service d’abonnement uniquement ! »

Evie Calaby a demandé : « Quelqu’un peut-il recommander une bonne application de cuisine/recette gratuite ?

« BBC Good Food passe à l’abonnement uniquement et j’ai besoin d’inspiration pour le dîner au moins trois fois par semaine. »

L’annonce intervient à un moment mouvementé pour le diffuseur, avec sa redevance, qui est nécessaire pour regarder les services de la BBC, sous un examen minutieux.

La BBC a été approchée pour commenter.