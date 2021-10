Les utilisateurs de macOS Monterey signalent des problèmes de connectivité avec les concentrateurs USB

Certains utilisateurs de Mac qui ont effectué la mise à niveau vers macOS Monterey cette semaine rencontrent des problèmes pour faire fonctionner correctement les concentrateurs USB et autres périphériques USB avec leurs machines, sur la base de rapports en ligne dispersés.



Il y a eu plusieurs rapports sur Reddit, les forums de développeurs d’Apple et les communautés de support d’Apple sur les problèmes. Dans certains cas, les utilisateurs disent que les ports USB 3.0 de leur hub ne fonctionnent plus depuis la mise à niveau vers Monterey, tandis que les ports HDMI, USB-C et autres hub continuent de fonctionner comme prévu.

Dans d’autres rapports d’utilisateurs apparaissant en ligne, les concentrateurs USB ne fonctionnent pas du tout. Certains des problèmes concernent même les hubs certifiés Apple. L’utilisateur de Reddit Flyersny81 raconte son expérience :

Mon hub USB-C a des problèmes avec cette mise à jour. Le port HDMI connecté à mon deuxième écran fonctionne sur le hub mais aucun des ports USB3 ne fonctionne du tout. J’ai essayé différents ports C sur le MacMini et différents hubs (j’en ai 4). J’ai également répliqué ce problème sur mon MacBook Air M1 après la mise à jour vers Monterey. Voici le hub que j’utilise. Ces hubs ont parfaitement fonctionné à Big Sur. J’ai eu un appel avec l’assistance Apple et ils ont dit d’essayer un hub certifié Apple. J’ai utilisé celui-ci que j’avais dans mon sac et les ports HDMI et USB3 fonctionnaient dessus. J’ai essayé de connecter en guirlande le hub Amazon au hub Apple, mais cela n’a pas fonctionné non plus. L’assistance m’a dit que de nombreuses personnes se plaignaient de ce problème et qu’il sera, espérons-le, corrigé dans le prochain patch à sortir.

Dans d’autres cas, les concentrateurs USB fonctionnent à l’exception du port d’alimentation. Pour certains, c’est la connectivité supplémentaire apportée par les écrans externes qui ne fonctionne plus, la puissance délivrée étant notamment affectée. À partir des forums de développeurs d’Apple :

PD (Power Delivery) sur USB-C a également cessé de fonctionner sur mon MBP 2018 après la mise à jour vers Monterey (12.0.1). J’utilise un Philips 346P1CRH. Tout fonctionnait parfaitement avec Big Sur. – TommyWi J’ai le même problème avec mon MBP M1 2020 connecté à un moniteur externe HP S340c. Power Delivery (PD) et Video-Connection ne fonctionnent pas (mais la souris et le clavier sont toujours pris en charge/fonctionnent). – Tiggar Même problème que tout le monde, j’ai acheté un Philips 34″ 346P1CRH/00 et tout a bien fonctionné sur BigSur… Après la mise à jour vers Monterey, la vidéo et l’Ethernet fonctionnent, mais l’alimentation est coupée. Je suis sur un Macbook Air M1. :/ – lenskdav Essentiellement, Monterey a interrompu la prise en charge d’un LARGE nombre de concentrateurs USB. Certains hubs USB fonctionnent mais certains ports du hub ne fonctionnent pas, certains hubs ne fonctionnent pas du tout. Pour moi, USB-C et HDMI fonctionnent sur le hub, mais mon port USB 3.0 n’alimentera que les appareils et il ne semble pas y avoir de transfert de données. Ce problème est absolument un bug de Monterey. Mes appareils fonctionnaient correctement avant la mise à niveau, et j’ai pu reproduire le problème et le réduire en testant sur un appareil sur lequel Monterey n’est pas installé. – macmjs1996

La plupart des rapports proviennent de propriétaires de Mac alimentés par M1, mais pas tous. Certains utilisateurs ont signalé des problèmes similaires sur les Mac Intel. Sur la base des discussions des utilisateurs, des problèmes USB ont été signalés dans les premières versions bêta de Monterey, suggérant que cela pourrait être dû à un bogue hérité qu’Apple n’a toujours pas corrigé.

En tant que tel, les problèmes semblent être évidents dans toutes les versions de Monterey, y compris la dernière version 12.0.1. Il suffit de dire qu’il est conseillé à quiconque n’a pas encore mis à niveau vers Monterey et s’appuie sur un concentrateur USB de suspendre la mise à niveau jusqu’à ce qu’Apple publie un correctif.