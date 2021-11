Les utilisateurs de Notability sont frustrés par le passage au modèle d’abonnement et la violation des directives de l’App Store

Les utilisateurs de Notability sont restés frustrés et agacés après que le développeur de la populaire application de prise de notes Mac et iOS a révélé lundi qu’il était passé à un modèle par abonnement et que les fonctionnalités clés incluses dans les achats d’applications originales cesseraient de fonctionner après un an. .



Auparavant disponible en achat unique de 8,99 $, Notability pour iPhone, iPad et Mac est désormais téléchargeable gratuitement sur l’App Store, mais toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles dans la version « freemium », et celles qui sont incluses ont des limitations d’édition. .

Pour bénéficier de « l’expérience Notability complète » offerte par la version 11.0 de l’application, il faut désormais un abonnement annuel de 14,99 $, qui comprend la prise de notes illimitée et l’accès à des fonctionnalités supplémentaires qui sont autrement disponibles sous forme d’achats intégrés.

En ce qui concerne les utilisateurs actuels qui ont acheté l’application complète, les fonctionnalités clés deviendront non fonctionnelles après un an, après quoi ils devront s’abonner pour conserver l’ensemble de fonctionnalités pour lequel ils ont initialement payé. En d’autres termes, aucun régime de droits acquis n’est actuellement proposé. Adressé à ces utilisateurs, un article Medium du blog Notability explique :

Merci pour votre soutien pendant toutes ces années. Vous pourrez continuer à utiliser Notability comme vous le faites maintenant pour l’année prochaine gratuitement. Vous continuerez à avoir accès à tous les articles ou technologies que vous avez précédemment achetés. Si vous souhaitez accéder à plus de contenu ou de technologie premium comme la reconnaissance de l’écriture manuscrite et la conversion mathématique de MyScript, vous pouvez choisir de vous abonner à tout moment. Une fois l’année écoulée, vous pouvez choisir de devenir un abonné annuel ou d’utiliser la version gratuite de Notability.

Des milliers d’utilisateurs de Notability se sont tournés vers Twitter et Reddit pour exprimer leur frustration face au changement inattendu.

Salut, juste pour bien comprendre :

– J’ai acheté Notability

– J’ai acheté la reconnaissance Hamdwriting (IAP)

– J’ai acheté des autocollants et des cahiers (IAP)

Maintenant, dans un an, vous me forcerez à souscrire à un abonnement pour utiliser les fonctions que j’ai déjà achetées (également Cloudsync) ???!!! – Frank 💉💉 (@the_alsatian) 1er novembre 2021

Étonné que @NotabilityApp passe à un modèle d’abonnement. J’ai payé avec plaisir les versions Mac et iOS de Notability séparément depuis 2015, et cela m’a accompagné à travers 3 degrés maintenant. Très déçu qu’il n’y ait pas de droits acquis; va basculer. – Colin Whaley, MSc (@colin_whaley) 1er novembre 2021

Félicitations, j’ai vraiment adoré la notoriété et j’ai convaincu plusieurs amis de l’acheter. Maintenant, je me sens mal de les avoir déchirés avec moi. Vous auriez peut-être dû vous concentrer davantage sur le développement de fonctionnalités, que les utilisateurs peuvent utiliser sans les payer, au lieu de simplement gagner plus d’argent. – Benoît (@Benedict_Sth) 1er novembre 2021

Comme de nombreux utilisateurs l’ont souligné, à première vue, le changement semble enfreindre les directives d’examen de l’App Store d’Apple, qui stipulent « si vous modifiez votre application existante en un modèle commercial basé sur un abonnement, vous ne devez pas supprimer la fonctionnalité principale les utilisateurs existants ont déjà payé. » Nous avons contacté Notability et Apple pour commentaires.

Notability a remporté une place au choix des éditeurs d’Apple et est régulièrement l’une des applications les mieux classées dans le monde sur l’App Store. L’application a gagné en popularité auprès des étudiants et des enseignants, car elle comprend une variété d’outils de prise de notes, de journalisation et de dessin, et peut être utilisée pour annoter des documents importés.

L’autre application de prise de notes populaire pour iOS et Mac à laquelle Notability est souvent comparée est GoodNotes, qui reste disponible en achat unique de 7,99 $ sur l’App Store.

Plusieurs applications populaires sont passées à des modèles d’abonnement ces dernières années afin d’éviter la baisse des revenus après des années de mises à jour gratuites, mais certains développeurs ont adopté une approche différente et moins conflictuelle.

Par exemple, il y a un peu plus d’un an, les développeurs de la populaire application d’appareil photo payante Halide ont publié Halide Mark II sous la forme d’une toute nouvelle application et l’ont offerte gratuitement à tous les utilisateurs de l’application d’origine, avec toutes les nouvelles fonctionnalités et mises à jour gratuites pour une année. Une fois l’année écoulée, l’application continue de fonctionner, mais pour obtenir des fonctionnalités supplémentaires, un abonnement facultatif ou un achat unique est nécessaire.