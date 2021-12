Les utilisateurs de OnePlus ne sont pas satisfaits de la mise à jour stable d’OxygenOS 12 pour la série OnePlus 9 ; appelez ça la « pire mise à jour stable »

Les utilisateurs signalent toutes sortes de bugs et de problèmes.

Les utilisateurs de OnePlus utilisent divers canaux, de Reddit aux propres forums de l’entreprise, pour signaler leur mécontentement à l’égard de la mise à jour stable d’OxygenOS 12 récemment déployée pour la série OnePlus 9. Les utilisateurs signalent toutes sortes de bogues et de problèmes tels que des problèmes pour passer et recevoir des appels, des fonctionnalités manquantes à celles promises et même la suppression de celles qui existent déjà. À tel point que OnePlus a dû passer à l’action et donner à ceux qui l’ont installé la possibilité de revenir à OxygenOS 11. Un correctif devrait bientôt arriver.

L’une des promesses apportées par la récente fusion OnePlus-Oppo était la promesse de mises à jour logicielles plus rapides et plus stables. Même si de nombreux utilisateurs semblent mécontents de la fusion, car cela signifie également qu’OxygenOS ressemble de plus en plus à ColorOS d’Oppo (les OnePlus 9 Pro et OnePlus 9 exécutent même la version complète du logiciel ColorOS en Chine, pas OxygenOS) avec chaque jour qui passe, beaucoup seraient toujours à bord – espérons-le – et même influencés par la promesse d’un déploiement de logiciel plus rapide et plus stable compte tenu des antécédents bancals de OnePlus avec les mises à jour logicielles ces derniers temps.

« Je suis convaincu que ce changement sera positif pour notre communauté et nos utilisateurs. Avec cette intégration plus poussée avec Oppo, nous aurons plus de ressources à portée de main pour créer des produits encore meilleurs pour vous. Cela nous permettra également d’être plus efficaces », avait déclaré Pete Lau, fondateur, PDG de OnePlus et chef de produit, Oppo, lors de l’annonce de la fusion.

La mise à jour OxygenOS 12 pour la série OnePlus 9 n’a cependant pas l’air bien sur OnePlus, ce qui suggère clairement que les problèmes de logiciel persistent, ce qui devient courant à chaque fois que la marque déploie une nouvelle version d’OxygenOS. La mise à jour OxygenOS 11 basée sur Android 11 pour la série OnePlus 7 était également truffée de bugs.

Voici ce que les utilisateurs de OnePlus 9 avaient à dire à propos de la mise à jour OxygenOS 12 :

C’est l’une des pires mises à jour stables que Oneplus ait jamais lancées, il y a tellement de bogues, le plus gros d’entre eux est que si vous n’avez pas l’application du téléphone sur l’écran d’accueil avant la mise à jour, vous ne pouvez physiquement pas trouver l’application n’importe où dans le téléphone (pas même dans le gestionnaire d’applications) Vous devez toujours l’ouvrir depuis le Play Store. Le champ Icône dans la personnalisation se bloque, vous ne pouvez pas ouvrir le flux google la plupart du temps, toutes les autorisations sont réinitialisées et le menu des récents est parmi les pires que vous puissiez voir sur un téléphone. C’est glitchy, ça n’en vaut pas la peine. : Am4nk

Il EST stable, mais avec des dizaines de bugs d’interface utilisateur et des omissions de fonctionnalités. : nosvasedis

Je ne suis pas content du tout. Le gestionnaire de tâches récentes ne peut pas fermer toutes les applications, car la dernière application reste toujours à l’écran après avoir appuyé sur le bouton Fermer tout dans le gestionnaire de tâches. Whatsapp parallel n’est pas en mesure de se connecter sur le Web. Aucune application d’enregistrement d’appel. Manque l’ancienne application de téléphone et de contacts.: mkhan8426

Je ne pense pas que ce soit stable, les gens rencontrent des bugs. OnePlus avait un très gros article sur la fonctionnalité XPAN, mais ils ne peuvent même pas expliquer les nouvelles fonctionnalités dans une mise à jour majeure comme Android 12. Il n’y a aucune mention des modifications de l’interface utilisateur de l’appareil photo de OOS11 à OOS12. Rien sur la batterie, la vitesse, le système. Ils n’ont même pas dit qu’ils avaient changé l’interface utilisateur de la batterie et que cela inclut désormais le MODE HAUTE PERFORMANCE. Ils n’avaient pas de post pour OOS12OB3. Je ne dis jamais des choses comme ça, mais cette fois, je pense que ONEPLUS évolue. JUSTE EN ARRIÈRE.: N1595332674727

C’est officiel, je déteste absolument cette nouvelle mise à jour ColorOS par @oneplus. C’est nul, les animations ont l’air merdiques, certaines applications avec une mise à l’échelle DPI différente et des puanteurs de type de peau chinoise d’Android. Je déteste ça et j’ai hâte d’abandonner ça pour le Pixel 6. – Francisco (@franciscof_1990) 7 décembre 2021

