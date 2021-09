Les utilisateurs de PayPal au Royaume-Uni peuvent rejoindre le trading de crypto

PayPal a fait l’un des plus grands pas dans l’industrie de la crypto-monnaie il y a environ un an lorsqu’il a annoncé qu’il commencerait à prendre en charge le trading de crypto-monnaie. Avant la fin de 2020, les utilisateurs américains avaient déjà la possibilité d’utiliser des devises numériques sur la plateforme de l’entreprise, mais jusqu’à présent, ils restaient les seuls à bénéficier de ce privilège.

Plus tôt cette année, PayPal a annoncé qu’il élargissait son équipe au Royaume-Uni, et son offre d’emploi indiquait que la société recherchait des développeurs expérimentés dans la crypto et la blockchain. Plusieurs mois se sont écoulés depuis lors, et la société a enfin lancé ses services de cryptage pour les utilisateurs britanniques également.

PayPal apporte des crypto-monnaies au Royaume-Uni

PayPal a annoncé la nouvelle décision ce vendredi 17 septembre, déclarant que tous les utilisateurs britanniques éligibles sont désormais libres d’acheter, de vendre, de conserver ou d’échanger toute crypto-monnaie disponible sur la plate-forme PayPal. Pour le moment, cela n’inclut pas beaucoup d’entre eux, car seuls quatre sont disponibles : Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash et Litecoin. Pourtant, c’est un gros problème pour les utilisateurs britanniques, ainsi que pour l’industrie de la cryptographie elle-même.

Quant à l’éligibilité des utilisateurs, cela signifie simplement que seuls ceux qui vérifient leurs identités auront accès au commerce de la cryptographie, ce qui est compréhensible étant donné que PayPal fera probablement tout ce qui est en son pouvoir pour se conformer à 100% aux lois et réglementations locales. . .

Comme mentionné, l’expansion de la crypto-monnaie du géant des paiements au Royaume-Uni marque le premier exemple d’offre de monnaies numériques en dehors des États-Unis. À présent, la société vise à examiner comment les crypto-monnaies seront acceptées au Royaume-Uni, à tirer des enseignements de ces observations et, éventuellement, à commencer à déployer de nouvelles fonctionnalités et fonctionnalités.

L’expansion de la cryptographie de PayPal au Royaume-Uni est également importante car de nombreuses banques locales et autres canaux de paiement ont commencé à empêcher les utilisateurs d’accéder aux échanges cryptographiques, comme la décision de Barclays de couper tous les paiements à Binance. Des cas similaires ont été signalés en ce qui concerne HSBC, NatWest et d’autres, qui étaient tous préoccupés par les problèmes réglementaires de Binance.

