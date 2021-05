Les utilisateurs de PayPal profitent des retraits de crypto-monnaie dans les portefeuilles de leur choix

PayPal a annoncé que les utilisateurs peuvent désormais retirer leurs crypto-monnaies vers des portefeuilles tiers.

Jusqu’à présent, les utilisateurs ne peuvent acheter et vendre des actifs cryptographiques que sur la plate-forme. Cependant, cette décision du géant des paiements a enthousiasmé les utilisateurs, car ils ont maintenant un peu de liberté sur la façon dont ils dépensent leurs actifs cryptographiques.

Le vice-président de PayPal pour la blockchain et les crypto-monnaies, José Fernandez da Ponte, a déclaré que la société avait décidé qu’il était très important d’ouvrir l’ensemble du processus. Il a déclaré lors d’une conférence sur la crypto,

Nous voulons le rendre le plus ouvert possible et nous voulons donner le choix à nos consommateurs.