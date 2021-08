Les utilisateurs de Pokémon GO sont en colère et Niantic répond à son boycott | Jeux

in

Les joueurs de Pokémon GO ont organisé un boycott du jeu de Niantic et ont réussi à faire en sorte que l’entreprise réponde à leurs plaintes, bien que l’avenir soit encore incertain.

Pokémon GO continue d’être un succès de masse et cela se voit avec les bénéfices qu’il a réalisés malgré la pandémie. Mais cela ne signifie pas que les utilisateurs embrassent le sol sur lequel Niantic marche. En fait, c’est le contraire.

Et, est-ce que le cadre de la pandémie prend une grande importance dans ce qui se passe avec Pokémon GO. Tout au long des mois de quarantaine, Niantic a introduit plusieurs changements afin que le jeu puisse continuer à être viable et que les utilisateurs puissent en profiter depuis leur domicile.

N’oubliez pas que la mécanique de base de Pokémon GO marche afin de trouver différents types de Pokémon et de les capturer, en plus de combattre dans des gymnases ou de faire éclore les œufs éclos.

Ce qui s’est passé, c’est que Niantic, voyant la bonne évolution de la situation mondiale actuelle, a décidé de revenir à une série de vieilles mécaniques. Ces mécanismes étaient destinés à donner à Pokémon GO l’impression d’être le jeu qu’il était au lancement.

Le problème, c’est que les joueurs n’ont pas tellement bien pris pour revenir à ces mécaniques. Leur colère a été telle qu’ils ont décidé d’organiser un boycott de l’application. La façon d’opérer ce boycott est de ne pas accéder ou jouer à Pokémon GO pendant une journée.

La réponse de Niantic face à ce problème a été positive, bien que de nombreux utilisateurs ne soient pas entièrement convaincus. Dans le message complet, vous pouvez lire qu’ils vont créer une nouvelle équipe qui se penche sur les demandes des joueurs.

En principe, ils traitent le boycott comme une sorte de retour d’information pour améliorer le jeu. Donc, ce qu’ils essaieront de faire, c’est d’apporter les changements pertinents pour rendre les utilisateurs heureux.

Bien sûr, ils maintiennent leur détermination que, dans certains pays et chaque fois que cela est sûr, sortir pour explorer est un mécanisme nécessaire au développement de Pokémon G.O. Pour l’instant, il semble que cela n’ait pas été résolu comme le souhaitaient les utilisateurs.

Il faudra attendre de voir jusqu’où vont les supposées négociations entre utilisateurs et entreprises. La vérité est qu’il est curieux de voir le changement de pouvoir lorsque les joueurs décident de s’arrêter en jouant à un certain jeu.