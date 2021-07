Les utilisateurs de PS5 bénéficient de 6 mois d’Apple TV+ gratuite, juste à temps pour la saison 2 de “Ted Lasso”

in

Apple TV+ ne coûte que 4,99 $ par mois après l’expiration de l’essai gratuit. Il est également disponible avec d’autres services Apple pour une offre encore meilleure. Ted Lasso, dont la saison 2 est sur le point de sortir sur le service de streaming d’Apple, est une excellente raison d’essayer Apple TV+ ou de commencer à payer l’abonnement. Apple propose d’autres émissions passionnantes sur la plate-forme qui rendent également l’abonnement intéressant. Une multitude de nominations aux Emmy le prouve. Mais si vous n’êtes toujours pas convaincu par Apple TV+ et que vous possédez une PS5, alors vous avez de la chance. Apple et Sony se sont associés pour offrir à tous les propriétaires de PlayStation 5 six mois d’accès gratuit à Apple TV+.

Apple a déjà proposé des essais similaires d’Apple TV+. Après avoir lancé le service de streaming, Apple l’a rendu disponible gratuitement pendant une année entière à tous les clients qui ont acheté du nouveau matériel Apple éligible. De nos jours, l’essai gratuit ne dure que trois mois pour les nouveaux acheteurs d’appareils Apple.

L’accord PS5 Apple TV+ est similaire, mais il cible les acheteurs de produits non Apple. C’est un choix passionnant d’Apple qui indique que la société prend les joueurs au sérieux. Et Apple veut TV+ sur autant d’appareils que possible. L’offre est également une victoire pour Sony, car elle donne aux acheteurs une autre raison de choisir la PS5 par rapport aux dernières consoles Xbox. L’accord offre 30 $ d’économies sur le divertissement. Avec la saison 2 de Ted Lasso sur le point de faire ses débuts, l’accord n’aurait pas pu arriver à un meilleur moment.

Comment obtenir l’offre gratuite Apple TV+ sur PS5

Sony commercialise l’offre d’essai gratuite Apple TV + avec l’aide de la populaire émission Ted Lasso d’Apple. La société affirme dans une nouvelle publicité que le « meilleur du jeu » et « le meilleur du divertissement » sont « ensemble comme jamais auparavant ». En arrière-plan, nous avons la version FIFA 22 de la star du football français Kylian Mbappé à côté de l’entraîneur de football Ted Lasso (Jason Sudeikis).

L’offre PS5 Apple TV+ est valable jusqu’au 22 juillet 2022. Cela vous donne un an pour en profiter. Même si vous n’avez pas encore acheté votre PS5, vous pourrez obtenir six mois d’Apple TV+ gratuite tant que vous achetez la console avant cette date limite.

Vous aurez besoin d’un compte Apple pour activer l’offre et vous devrez passer par le système PS5 pour activer l’essai gratuit. Cela signifie évidemment que vous aurez besoin de l’application Apple TV+ installée sur votre console pour commencer. L’offre Apple TV+ gratuite pour PS5 convient aux deux appareils PS5 et est prise en charge dans de nombreux pays. Si vous pouvez trouver une PS5 dans votre région et avoir accès à Apple TV+, vous pouvez en profiter.

Si vous êtes déjà abonné payant à Apple TV+, vous pouvez toujours bénéficier de six mois d’accès gratuit. Tout ce dont vous avez besoin est d’activer l’offre via la PS5. Il n’y a qu’une seule restriction qui s’applique. Si vous payez pour un forfait Apple One, vous ne pouvez pas obtenir l’offre. Plus de détails sont disponibles sur ce lien.

Ted Lasso sera présenté en avant-première sur Apple TV+ le 23 juillet. Il est probable que seuls les trois premiers épisodes seront diffusés vendredi, les neuf autres étant diffusés chaque vendredi par la suite.

