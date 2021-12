Les utilisateurs de Reddit et TikTok bloquent les offres d’emploi après que Kellogg se prépare à remplacer les travailleurs syndiqués en grève

Les travailleurs de Kellogg ont commencé à faire grève à l’extérieur des usines de production dans quatre villes (Battle Creek, Michigan ; Omaha, Nebraska ; ​​Lancaster, Pennsylvanie ; et Memphis, Tennessee) début octobre. Environ 1 400 employés ont d’abord quitté le travail après que Kellogg et le syndicat qui les représente – le Syndicat international des boulangeries, confiseries, tabacs et meuniers (BCTGM) – ne soient pas parvenus à un accord concernant un nouveau contrat de travail.

Depuis qu’ils ont déclenché la grève, les travailleurs ont partagé des histoires sur les conditions absolument horribles qu’ils doivent supporter pour conserver leur emploi chez Kellogg, y compris les semaines de 80 heures. Plus récemment, Kellogg a annoncé son intention de remplacer définitivement les grévistes. Le syndicat a publié une déclaration disant qu’il continue de soutenir ses travailleurs en grève et que certains utilisateurs de médias sociaux font leur part en fourmillant les demandes d’emploi de Kellogg de fausses réponses. Le but? Pour obstruer le système et rendre plus difficile pour l’entreprise le remplacement des travailleurs syndiqués.

Trevor Bidelman, qui est président de BCTGM Local3G et travaille comme employé à l’usine de Battle Creek Kellogg, a rappelé au Guardian dans une interview que l’année dernière, les travailleurs étaient « salués comme des héros » pour avoir traversé la pandémie.

« Nous n’avons pas de week-end, vraiment », a déclaré Bidelman, un employé de Kellogg de quatrième génération, au point de vente en octobre. « Nous ne travaillons que sept jours sur sept, parfois 100 à 130 jours de suite. Pendant 28 jours, les machines fonctionnent, puis se reposent trois jours pour le nettoyage. Ils ne nous traitent même pas aussi bien que leurs machines.

Tel que couvert par The Daily Dot, un article publié dans la communauté Reddit r/antiwork a fortement encouragé les gens à soumettre de fausses candidatures pour que de nouvelles recrues viennent remplacer ceux qui sont en grève. Étant donné que les demandes sont acceptées en ligne, il est apparemment assez facile de les remplir et de bloquer le système. Des dizaines de milliers d’utilisateurs ont voté pour la publication, ce qui n’est peut-être pas surprenant étant donné que la communauté compte plus d’un million de membres.

« Les syndicats représentant les employés de Kellogg dans ces usines sont en grève », précise par exemple une liste d’Omaha. « Et nous recherchons des employés pour les remplacer définitivement, rejoignant des centaines d’employés salariés, d’employés horaires et de sous-traitants de Kellogg pour faire fonctionner les lignes. »

Les membres de la communauté anti-travail ont également compilé des listes de produits fabriqués par Kellogg et encouragé les gens à éviter autant que possible de les acheter pendant la grève. Et il n’y a pas que les Redditors qui sont engagés. En fait, le sentiment s’est déjà propagé à TikTok.

Un exemple? Tel que rapporté par Insider, l’utilisateur Sean Black a publié une vidéo expliquant un code à TikTok qui est essentiellement destiné à spammer Kellogg avec de fausses applications. L’idée est que le code remplisse automatiquement les questions de candidature et inclue un CV de remplissage pour soumettre la candidature.

Le vice-président du syndicat local, Kevin Bradshaw, s’est entretenu avec USA Today à l’extérieur de l’usine de Memphis Kellogg, affirmant que les travailleurs en grève « n’aimaient pas » la proposition de l’entreprise. Bradshaw a déclaré que c’était le « seul problème » qui comptait.

Le président de Kellogg North America, Chris Hood, a déclaré dans un communiqué que ce n’était pas le « résultat que nous espérions », mais que la société devait prendre les « mesures nécessaires » pour maintenir l’activité. « Nous avons l’obligation envers nos clients et consommateurs de continuer à fournir les céréales qu’ils connaissent et aiment. »

Mais qu’en est-il de l’obligation de bien payer les travailleurs, d’assurer leur sécurité et d’embaucher suffisamment de personnes à des salaires équitables pour que les gens ne soient pas épuisés et accablés par la fabrication… de céréales ? Offrant au moins une lueur d’espoir est le fait que cette histoire a attiré tant d’attention, le président Joe Biden a publié une déclaration à ce sujet le vendredi 10 décembre, exprimant son soutien aux syndicats et disant qu’il était « profondément troublé » par Kellogg’s. remplacer définitivement les grévistes.

Le remplacement permanent des grévistes est une attaque existentielle contre le syndicat, les emplois et les moyens de subsistance de ses membres », lit-on en partie dans la déclaration de Biden, ajoutant qu’il s’est « longtemps opposé » aux remplacements de grève et, en fait, soutient la législation qui interdirait cette pratique. Biden a poursuivi en soulignant que les syndicats « ont construit la classe moyenne » aux États-Unis et qu’il continue de soutenir les syndicats et la négociation collective.

