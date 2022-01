Les utilisateurs de smartphones sont de toutes les couleurs, et Pantone s’assure que leurs téléphones reflètent (avec précision) cela

La précision des couleurs peut être le prochain obstacle pour les écrans de smartphone

Les tons chair ont été mentionnés au passage lors d’innombrables annonces de smartphones au fil des ans, mais aucun n’avait fait de la peau d’apparence précise et authentique une priorité jusqu’à ce que Google annonce Real Tone pour le Pixel 6. Maintenant que le sujet est sur la table, Pantone est défier les fabricants de smartphones de montrer aux gens ce qu’ils ont dans la vraie vie avec son nouveau programme SkinTone Validated.

La plupart des gens ne connaissent peut-être Pantone que comme la société responsable des échantillons de couleurs dans la section peinture de votre quincaillerie locale, mais la société se concentre depuis des décennies sur la reproduction très précise des couleurs sur les supports imprimés et numériques. Son premier programme de certification, Pantone Validated, a été conçu pour tester les écrans et les imprimantes pour une reproduction fidèle des couleurs Pantone.

Avec des appels croissants à l’inclusivité, Pantone SkinTone Validated est un nouveau programme de certification conçu pour vérifier que les appareils peuvent montrer aux personnes de toutes les couleurs de manière aussi authentique que possible. Le test est basé sur le SkinTone Guide de Pantone, un ensemble de 110 couleurs distinctes basées sur des milliers de mesures prises sur des personnes d’ethnies et d’âges différents.

Les appareils qui réussissent la certification sont libres d’utiliser le logo Pantone SkinTone Validated, une coche blanche placée au-dessus d’une mosaïque de tons chair. « Nous sommes extrêmement fiers d’être à la pointe de l’inclusivité technologique avec notre programme Pantone SkinTone Validated », a déclaré Iain Pike, directeur des licences et du développement commercial chez Pantone. « Nous sommes impatients de travailler avec des entreprises de tous les secteurs pour obtenir une précision des couleurs de la peau dans leurs produits et services pour une expérience meilleure et plus précise avec leur technologie. »

Le programme de Pantone fonctionne un peu comme le processus de certification DxOMark pour les caméras. Les entreprises envoient leurs appareils pour qu’ils soient testés en laboratoire ; mais contrairement à DxOMark, Pantone ne propose pas de scores ni de classement des concurrents.

BenQ, un fabricant d’écrans bien connu dans le monde de la photographie et du design, est la première entreprise à adopter la nouvelle certification avec ses nouveaux modèles DesignVue PD et PhotoVue SW, tous deux actuellement exposés au CES 2022.

Pantone n’a pas encore nommé de fabricants de smartphones comme candidats pour SkinTone Validated, mais la société vise à faire des appareils mobiles une grande partie de son programme à l’avenir, à mesure que les consommateurs deviennent plus conscients de la couleur.

