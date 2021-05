Les utilisateurs de Spotify repèrent l’icône HiFi après Apple, Amazon HD-Audio révèle

Quelques jours à peine après qu’Apple Music et Amazon Music aient annoncé qu’ils mettraient un niveau hi-fi à la disposition des abonnés sans frais supplémentaires, de nouvelles preuves suggèrent que la propre option audio HD de Spotify arrivera bientôt.

En février, lors de son événement de diffusion en direct «Stream On», Spotify a révélé qu’il avait l’intention de lancer un niveau hi-fi sur certains marchés au cours de 2021. Cependant, Spotify n’a pas encore divulgué une date de lancement précise (ou un coût) pour le high -définition du package audio, et jusqu’à présent, le calendrier approximatif associé au déploiement du support (c’est-à-dire en dehors de toute 2021) était incertain.

Mais il semble que les annonces susmentionnées d’Apple Music et d’Amazon Music auraient pu inciter le géant du streaming – qui vient de détailler récemment son intention de commencer à générer automatiquement des transcriptions de podcasts originaux et exclusifs – à avancer plus tôt avec l’option de haute fidélité tant attendue. plutôt que plus tard.

Un utilisateur de Reddit nommé «themonarc» a capturé une série de captures d’écran de l’application Spotify sur iOS, et les images semblent afficher une icône «HiFi» sous le bouton «sauter» sur l’interface du lecteur. Après avoir rapidement tapoté sur cette option hi-fi «glitched» «au lancement de l’application», le Redditor rapide a pu accéder à ce qui semble être le menu hi-fi de Spotify.

En haut, ledit menu comprend une mesure de la «qualité audio actuelle» et identifie l’appareil à travers lequel on écoute actuellement Spotify. De plus, le menu multipage présente des détails sur les appareils prenant en charge l’audio sans perte, des ajustements automatiques de la qualité sonore conçus pour offrir une «expérience d’écoute ininterrompue» et la possibilité de télécharger de la musique hi-fi sur Wi-Fi pour réduire l’utilisation des données.

D’autres personnes ont depuis accédé à l’application Spotify sur iOS – on ne sait pas si l’icône hi-fi était visible sur la version Android de la plate-forme – et ont téléchargé différentes captures d’écran sur les réseaux sociaux.

De plus, Spotify n’a pas déclaré publiquement quand ses plus de 158 millions d’utilisateurs payants pourront à nouveau profiter de l’audio HD, et Chris Welch de The Verge a noté dans un tweet qu’un patch Spotify avait supprimé le bouton hi-fi de l’iOS. app.

Bien sûr, il est possible que Spotify, qui teste une augmentation de prix sur certains marchés, facture des frais mensuels plus élevés pour le niveau hi-fi – une préoccupation que certains sur les réseaux sociaux ont exprimée.

Mais comme Amazon Music et Apple Music ont rendu la qualité sonore améliorée disponible gratuitement pour les abonnés – et que les utilisateurs premium de Spotify ont brièvement eu la chance de cliquer sur l’icône hi-fi – on pourrait supposer que le module complémentaire atteindra les abonnés Spotify sans frais supplémentaires. .

Il convient également de noter qu’Amazon Music a déjà étendu ses offres audio HD existantes aux abonnés illimités, Apple Music – qui n’offrait auparavant pas de chaîne hi-fi – devrait commencer à prendre en charge une qualité sonore améliorée le mois prochain. Inutile de dire que Spotify pourrait battre Apple Music au maximum en publiant la fonctionnalité dans les 11 prochains jours.

Enfin, l’expansion de longue date de Spotify dans le divertissement audio non musical montre peu de signes de ralentissement, car la société a annoncé aujourd’hui qu’elle permettra aux utilisateurs de profiter au nord d’un demi-million de livres audio de Storytel, «l’un des principaux livres audio en streaming au monde. services », plus tard en 2021.

Il est important de noter que les fans «lieront» leurs abonnements Storytel et Spotify pour profiter de livres audio sur ce dernier, au lieu de recevoir l’accès aux livres audio du premier uniquement via un abonnement Spotify.