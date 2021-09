Les utilisateurs de Stadia Pro peuvent réclamer Ark: Survival Evolved et un crédit de magasin de 10 $ aujourd’hui

Google a annoncé un nouveau jeu disponible sur Stadia Pro ainsi qu’un crédit promotionnel à utiliser dans le magasin, une nouvelle vente, une disponibilité Ubisoft + supplémentaire et un week-end gratuit pour Watch Dogs: Legion dans un article de blog aujourd’hui.

Ark: Survival Evolved peut désormais être réclamé avec un abonnement Stadia Pro. Le jeu de survie rempli de dinosaures rejoint Darksiders II Deathinitive Edition, Little Big Workshop, Legend of Keepers: Career of a Dungeon Manager et Wave Break comme annoncé la semaine dernière. La société a noté que Blue Fire était censé quitter le service le 31 août, mais qu’il restera désormais “pour un bon bout de temps encore”.

Les abonnés Stadia Pro peuvent également recevoir un crédit promotionnel gratuit de 10 $ à utiliser dans le magasin. L’offre est disponible pour les membres nouveaux, actuels ou anciens qui n’ont pas profité de la promotion similaire au cours des années précédentes. Selon la FAQ officielle, l’offre expire le 31 mars 2022 et ne peut être utilisée que sur un seul achat. Le magasin propose actuellement des soldes sur des jeux indépendants avec plus de 20 titres et comprend Little Nightmares 2, l’un des meilleurs jeux Stadia en 2021.

Watch Dogs: Legion peut être joué gratuitement ce week-end pour les membres Stadia Pro. Le jeu a reçu des modules complémentaires gratuits et payants la semaine dernière. Le week-end gratuit commence le vendredi 3 septembre à 9 h 00 PT jusqu’au lundi 6 septembre à 7 h 00 PT.

Enfin, Google a révélé conjointement avec Ubisoft qu’Ubisoft+ sur Stadia est désormais disponible dans tous les pays où le service de streaming peut être utilisé. L’abonnement avec accès aux jeux Ubisoft augmentera également le 30 septembre à 18 $ par mois. Les utilisateurs de Stadia peuvent conserver le statut de fondateur au prix actuel de 15 $ par mois jusque-là.