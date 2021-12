Les utilisateurs de Twitter ont perdu de nombreux abonnés aujourd’hui, mais ça va : voici ce qui s’est vraiment passé

Abonnés Twitter : Les utilisateurs de Twitter ont commencé jeudi 2 décembre 2021 à se plaindre de perdre massivement leurs abonnés. Les utilisateurs ont signalé une baisse soudaine du nombre d’abonnés sur Twitter aujourd’hui. Certains utilisateurs ont signalé une perte de 500 abonnés en une seule fois, tandis que d’autres ont perdu 100 000 abonnés. Ce qui est encore plus surprenant, c’est que le nouveau PDG de Twitter, Parag Agrawal, a lui-même connu une perte importante d’abonnés. De 360,3 000 abonnés, le PDG n’a plus que 43,7 000 abonnés sur Twitter.

Un nettoyage régulier !

Ce n’est pas la première fois que Twitter effectue un tel nettoyage sur sa plateforme. Cet exercice est fait pour se débarrasser des robots qui ont été un problème majeur avec la nouvelle ère numérique. Le support de Twitter en juin avait fait quelque chose de similaire et a déclaré: «Vous remarquerez peut-être des fluctuations du nombre d’abonnés de temps en temps. Les comptes auxquels nous avons demandé de confirmer leur mot de passe ou leur numéro de téléphone ne sont pas inclus dans le nombre d’abonnés tant qu’ils n’ont pas confirmé cette information. Nous le faisons régulièrement pour aider à prévenir le spam et à sécuriser tous les comptes.

Quand Anupam Kher a perdu ses followers !

Twitter plus tôt cette année en juin a organisé un nettoyage similaire où tant de personnes, dont l’acteur de Bollywood Anupam Kher, ont été témoins d’une baisse soudaine du nombre d’abonnés. L’acteur a tweeté qu’il avait perdu 80 000 abonnés en 36 heures.

Cher @Twitter et @TwitterIndia ! J’ai 80 000 abonnés en moins au cours des 36 dernières heures ! Y a-t-il un problème dans votre application ou quelque chose d’autre se passe !! C’est un constat. Pas une plainte….. encore. 🙂 – Anupam Kher (@AnupamPKher) 10 juin 2021

Un meme fest que vous ne pouvez pas vous permettre de manquer

#फॉलोवर्स_पर_हमला En réduisant les partisans des travailleurs d’un parti, aucune idéologie, aucune révolution ne peut être réprimée, le peuple indien s’est réveillé, les dictateurs ouvriront le gouvernement avec le double du pouvoir, ils s’opposeront aux mauvaises politiques @rskhatana @kirtinegi24 pic .twitter.com/IwBghgzP2M – Anurag Ojha avec RG (@anuragojha71) 2 décembre 2021

Pendant ce temps les followers s’envolent #Twitter #Followers pic.twitter.com/sUGPiApcCJ – Dr Rahul Baxi (@baxirahul) 2 décembre 2021

Twitter réduit le nombre d’adeptes des voix anti-gouvernementales. Les gens au nouveau PDG Parag Bhai pic.twitter.com/nv88cOe9G9 – M.Fixit (@yippeekiyay_dk) 2 décembre 2021

में यह हमारे कहाँ जा खेला सीधे 44,7 k से 360,3K इसे कहते है तरक़्क़ी ! ????????#फॉलोवर्स_पर_हमला pic.twitter.com/HjQ15R5GGP – Ashok Basoya (@ashokbasoya) 2 décembre 2021

Après tout, tout le monde pleure. Tout le monde est occupé à dénigrer Twitter. Si vous gardez de faux abonnés, alors cela arrivera, n’est-ce pas ?

Continuez à blâmer sur Twitter ??????????#फॉलोवर्स_पर_हमला pic.twitter.com/rmrpsPgDv6 – Mrityunjai Pratap Singh Rajput (@singhmrityunja9) 2 décembre 2021

#फॉलोवर्स_पर_हमला

#ट्विटर_चाहता_क्या_है #ParagStopThis A toutes les poignées ??????????????????????pic.twitter.com/HnMEm7wWY9 — Smita जैत रे जैत ????(@jaitrejait) 2 décembre 2021

Pourquoi jouez-vous avec nos followers ???

@Twitter @TwitterInde #फॉलोवर्स_पर_हमला pic.twitter.com/wN5Zexg25U – Rahul Sharma (@rahulklab) 2 décembre 2021

Si vous avez soudainement perdu vos abonnés Twitter aujourd’hui, ne vous inquiétez pas. Tout le monde a. Les bots sont supprimés par Twitter. – Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) 2 décembre 2021

Alors que le hashtag « Followerspehamla » est toujours à la mode, il n’y a aucun mot officiel de Twitter sur la raison d’une telle baisse soudaine du nombre d’abonnés.

Autre développement important, Twitter a récemment annoncé qu’il n’autoriserait pas les utilisateurs à partager des images, des vidéos de particuliers sans leur consentement. La société avait interdit les fichiers multimédias révélant des informations sensibles sur une personne, telles que l’adresse du domicile, les coordonnées et d’autres informations pertinentes. Les nouvelles règles sont arrivées juste un jour après que la société a annoncé que Parag Agrawal était son nouveau directeur général (PDG), à la suite du départ de Jack Dorsey.

